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Фальшивые льготники

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Владивосток обрушилась волна поддельных льготных удостоверений на проезд в общественном городском транспорте.

Водители муниципальных и коммерческих автобусов практически ежедневно вычисляют лжельготников. Только за один вечер директору транспортной компании ООО "Раннер" Игорю КОНЕВУ водители передали четыре поддельных удостоверения, дающих владельцам право на скидку на проезд в 50 и 100 процентов. Как оказалось, народным умельцам не составляет труда на ксероксе изготавливать карточки, дающие право на скидку в оплате проезда. Нередки случаи, когда переклеиваются фотографии и вместо мужа-льготника в путь на автобусе отправляется жена-аферистка.

Согласно распоряжению главы города Владимира НИКОЛАЕВА право льготного проезда во Владивостоке имеет 21 категория граждан. Впервые к "традиционным льготникам" примкнули пенсионеры по возрасту и школьники. Всего, по данным управления социальной защиты населения, право льготного проезда имеют около 120 тысяч владивостокцев.

Сегодня в администрации города рассматривается вопрос об изготовлении льготных проездных билетов на 2006 год. По словам начальника управления соцзащиты населения города Валерия ФЕДАНОВА, новые документы будут иметь несколько степеней защиты, что существенно затруднит их подделку.

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