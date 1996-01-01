Застрелены бизнесмен и его жена

Установлена личность предпринимателя, расстрелянного в джипе в пригороде Владивостока.

Это известный во Владивостоке бизнесмен Руслан ВАЛИЕВ. Вместе с ним погибла и его жена. Дело об убийстве передано в прокуратуру Советского района Владивостока.

Убийство произошло во вторник, 18 октября, утром на улице Глинки, 26 в Советском районе. В джипе были обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. Во Владивостоке действует план "Вулкан-5".