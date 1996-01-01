Взрывчатку продать не удалось

В Хабаровском крае при попытке продажи взрывчатки и другого вооружения задержан военнослужащий одной из войсковых частей Дальневосточного военного округа.

Как сообщили РИА "Новости" в среду в прокуратуре ДВО, он был задержан милицией в тот момент, когда в селе Вятское пытался продать 60 боевых патронов, полкилограмма пластида, три взрывателя и прибор ночного видения. Военнослужащий призван в декабре 2003 года из Хакасии и через 3 месяца подлежал увольнению с военной службы.

По словам собеседника агентства, военной прокуратурой Анастасьевского гарнизона возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.