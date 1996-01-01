Строго на запад

Удачно проведенной спецоперацией отметили профессиональный День уголовного розыска, праздновавшийся 5 октября, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УБОП при УВД Хабаровского края. В дальневосточной столице они изъяли около 6 тонн рыбы осетровых пород. Браконьерски добытую калугу пытались вывезти в вагоне, замаскировав сверху слоем замороженной кеты.

При проверке оперативной информации, поступившей в отдел, сотрудники милиции прибыли на хабаровский хладокомбинат, где ими был обнаружен железнодорожный вагон-рефрижиратор, доверху груженый дальневосточным лососем. Груз мороженой кеты и горбуши вот-вот должен был отправиться на запад России. Документы на эту рыбопродукцию были предъявлены женщиной, частной предпринимательницей из Омска, которая приехала в Хабаровск специально для того, чтобы закупить партию красной рыбы, поскольку у омичей она пользуется большим спросом.

Казалось, необходимые документальные формальности соблюдены, но на поверку все оказалось далеко не так просто, а мерзлая горбуша изрядно попахивала "криминалом". Дело в том, что под слоем мешков с лососевыми скрывался куда более толстый и увесистый пласт осетрины. Вот эта-то рыбка ни по каким документам не проходила!

Для того, чтобы достать осетрину из вагона, оперативники несколько часов сами разгружали ледяные мешки с лососем. Когда же последний калужий хвост был извлечен на свет божий, в ход пошли весы.

Несколько часов длилось взвешивание криминальной калужатины. Общий вес запретного деликатеса превысил 6 тонн. Стоимость изъятого, если оценивать ее по розничным ценам хабаровского рынка, составила более 1 млн руб. Ущерб же, нанесенный экологии добычей такого количества исчезающего вида рыб, оценить в денежном эквиваленте практически невозможно.

В том, что происхождение рыбы является целиком и полностью криминальным, сомнений быть не может: осетровые (в том числе и калуга) - рыба, промысел которой по существующему российскому законодательству разрешен лишь в научных целях. Объем же изъятой партии явно указывает на промышленные масштабы вылова.

Судя по состоянию выпотрошенных рыбьих тушек, добыты осетры в мае-июне текущего года: это подтверждает еще не потемневшая кровь на срезах туш.

В итоге омская предпринимательница была вынуждена сознаться в том, что имеет к этой рыбе непосредственное отношение: дескать, один ее давний хабаровский знакомый попросил перевезти партию осетровых в Омск (естественно, нелегально - замаскировав под красную рыбу). Там хабаровчанин собирался встретить груз и вплотную заняться реализацией плодов криминальной путины. Но, похоже, вместо дорогостоящей рыбы мужчина встретит в Омске бригаду хабаровских оперативников, которые собираются выехать туда в служебную командировку для задержания предприимчивого торговца краснокнижной калужатиной.

Вся осетровая рыбопродукция изъята и передана на ответственное хранение на время проведения расследования.

В случае, если документы на изъятую осетрину все-таки будут представлены настоящим хозяином, бумаги подвергнут доскональному исследованию на подлинность: в практике дальневосточной милиции уже имелись случаи предоставления владельцами торговой документации на запрещенную к промыслу рыбу. Естественно, на поверку все эти бумаги оказались, мягко выражаясь, полной "липой". Материалы по этим фактам были переданы в прокуратуру для возбуждения уголовных дел.

Что касается омской предпринимательницы, то она все- таки увезет в родной город честно приобретенный ею лосось, а в уголовном деле о калуге (которое, несомненно, будет возбуждено), выступит в качестве свидетеля. По словам оперативников, осень и начало зимы - пора, когда браконьеры начинают вывозить свою криминальную добычу со станов и тайников в большие города, активно подыскивая для нее рынок сбыта.

Не далее чем 1 сентября этого года прямо в центре Хабаровска сотрудниками того же отдела по борьбе с экономическими преступлениями УБОП при УВД Хабаровского края был остановлен грузовик-рефрижиратор, в кузове которого находилась масса разделанных туш браконьерски добытой калуги общим весом около 2-х тонн на сумму более 300 тыс. руб. У водителя грузовика никаких документов, подтверждающих законность приобретения и перевозки им рыбы, само собой, не обнаружилось. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования по этим двум фактам будет установлено как происхождение рыбы, так и личности ее истинных владельцев, а заодно - источник поступления криминального деликатеса в Хабаровск.

Когда следствие будет завершено, окончательно решится и судьба конфискованной рыбы: в случае, если она окажется качественной, осетрину пустят в розничную продажу. Деньги от ее реализации поступят в доход государства. Если же рыба будет признана непригодной к употреблению, ее попросту уничтожат.

В общем за 6 месяцев проведения операции "Путина-2005", стартовавшей в мае и продолжающейся по сей день, было возбуждено 216 уголовных дел в отношении граждан, пытающихся нажиться на незаконной добыче водных биоресурсов. Сегодня к уголовной ответственности привлечены уже 76 человек

За время операции у правонарушителей изъято 50,3 тонн икры рыб лососевых пород стоимостью около 22,5 млн руб, 13,5 тонн рыбы осетровых пород и около центнера осетровой икры общей стоимостью около 3,5 млн руб., около 582 тонн рыбы лососевых пород стоимостью 15,2 млн руб., а также 58,5 тонн рыбы других видов на сумму в 2 млн руб.

В ходе операции на территории ДВФО сотрудниками органов внутренних дел была пресечена деятельность 39 нелегальных цехов по изготовлению балычной и икорной продукции. У криминальных цеховиков изъято около 45 тонн различного рода морепродуктов и рыбопродукция стоимостью 14,3 млн руб.

У браконьеров и контрабандистов изъято 25 тонн краба (и продукции из него) общей стоимостью 12,2 млн руб.

Также во время "Путины-2005" оперативные сотрудники обнаружили и изъяли 123 единицы огнестрельного оружия, хранящегося незаконно, около 3 тыс. единиц различного рода боеприпасов, около 3 кг наркотических средств, 1256 орудий хищнического лова, а также 159 лодок и катеров. И это еще не конец - операция "Путина-2005" продолжается.

Отдел информации ГУ МВД РФ по ДВФО.