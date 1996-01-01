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Контрабандные эпизоды прокомментируют с помощью УК
В Биробиджанском городском суде идет громкий процесс по делу бывшего директора ООО "Луч" Игоря Г. Ему инкриминируется статья 188, часть 1 УК РФ - контрабанда. В материалах уголовного дела фигурируют четыре эпизода организованного им незаконного перемещения в Китай леса ценных пород на общую сумму 4,5 млн руб.
Кроме этого подсудимый обвиняется в мошенничестве, совершенном им с использованием служебного положения, - статья 159, часть 3 УК РФ. А суть этого деяния в том, что Г. внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, получив в результате из бюджета возмещение на сумму 142953 руб. И это в течение нынешнего года - не единственное преступление в сфере лесопромышленного комплекса области. В результате мероприятий, проведенных отделом областного УВД по борьбе с экономическими преступлениями, выявлено 25 преступлений. Из них тяжких и особо тяжких - 7, в крупном и особо крупном размере - 14, предусмотренных статьей 188 (контрабанда) - 6; 17 преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ ("Незаконная порубка деревьев и кустарников"). Здесь общая установленная сумма материального ущерба составляет более 12 млн руб.
Скупка заготовленного леса и дальнейший экспорт лесопродукции являются одним из наиболее доходных вложений денежных средств. Учитывая эту тенденцию, ОБЭП УВД ЕАО совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами проводит мероприятия, направленные на обеспечение законности лесозаготовок. За восемь месяцев 2005 года выявлено 22 преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Из них по статье 188 - 8 преступлений, все с квалифицирующим признаком "совершены в составе организованных преступных группировок", 14 уголовных дел - по статье 260. В суд направлено 16 уголовных дел.
В ходе совместных оперативных мероприятий была пресечена противоправная деятельность руководителя одного из ООО, который на протяжении двух лет предоставлял в органы таможенного оформления подложные документы на экспорт леса-кругляка в Китай. Собранный материал позволил возбудить 8 уголовных дел.
Вот что сказал по этому поводу на пресс-конференции для местных журналистов начальник отдела УВД по борьбе с экономическими преступлениями майор милиции Евгений БОРОХОВИЧ:
- Существующий в настоящее время механизм выдачи лицензий на экспорт древесины не является эффективным препятствием экспорту лесоматериалов, приобретенных и заготовленных с нарушением порядка, установленного законодательством РФ. Квоты на экспорт выдаются в автоматическом режиме, без увязки с объемом разрешенных рубок, без предоставления документов, подтверждающих законность заготовки, наличия лесобилетов, платежеспособности предприятия.
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