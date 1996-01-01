Чиновника за руку поймать труднее, чем учителя или врача

В Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу состоялось оперативное совещание. Милиционеры обсудили проблемы борьбы с коррупцией в органах власти и местного самоуправления в Дальневосточном федеральном округе.

Совещание возглавил первый заместитель начальника департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России генерал-майор милиции Юрий КОКОВ, специально прибывший в Хабаровск из Москвы. Также в совещании приняли участие руководители подразделений по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, Управления внутренних дел Хабаровского края, Дальневосточного управления внутренних дел на транспорте, Следственного управления Следственного комитета при МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Участники мероприятия отметили, что высокую степень сложности при раскрытии данного вида преступлений представляют не столько выявление, сколько их доказуемость.

С начала текущего года на территории Дальневосточного федерального округа подразделениями органов внутренних дел было выявлено и раскрыто 1316 преступлений (ст.ст. 285, 286, 289, 292, 293 УК РФ), подпадающих под единую категорию "коррупция".

Было выявлено и пресечено 305 фактов взяточничества (как дачи, так и получения взятки, ст.ст. 290, 291 УК РФ), из них 3 - в особо крупном размере. На территории Хабаровского края за 9 месяцев текущего года выявили и раскрыли 309 преступлений по линии борьбы с коррупцией, из них - 116 фактов взяточничества. В большинстве случаев, зарегистрированных в ДВФО, к уголовной ответственности за получение взятки были привлечены врачи, педагоги, представители администрации ряда автошкол, несколько чиновников краевого, областного и федерального уровня. Как выяснилось, наиболее активно борьбу с коррупцией ведут сотрудники министерства внутренних дел Республики Саха (Якутия), УВД Приморского края, Амурской и Магаданской областей.

Отдел информации ГУ МВД РФ по ДВФО.