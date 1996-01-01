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Приморью не хватает денег на милицию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На финансирование милиции Приморья в 2006 г. недостает 200 млн руб., и это несмотря на то, что по сравнению с 2005 г. объемы финансирования УВД края увеличены на 320 млн руб. Пойдя правоохранительным органам навстречу, краевые депутаты решили изыскать недостающие деньги.

Финансирование УВД Приморского края за год должно составить 1,5 млрд руб., в проекте бюджета на 2006 г. пока запланирована сумма в размере 1,820 млрд руб. (рост 21%). В то же время со стороны правоохранительных органов прозвучала информация, что если следовать нормативным потребностям, то в проекте краевого бюджета на 2006 г. на обеспечение обмундированием милиции недостает 28,5 млн руб., на приобретение горюче-смазочных материалов - 100 млн руб., на обязательное страхование сотрудников - 17,3 млн руб., на компенсации за детские путевки, найм жилья, детские сады - 37,9 млн руб., на приобретение основных средств, в том числе транспортных, - 194,5 млн руб., на текущий ремонт оборудования и инвентаря (включая ремонт автотранспорта)- 12,9 млн руб.

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