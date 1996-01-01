Китайские нелегалы готовили в антисанитарных условиях

На протяжении двух месяцев рестораны китайской кухни во Владивостоке проверяли сотрудники Управления Роспотребнадзора (РПН) по Приморскому краю совместно со специалистами Управления торговли администрации города, представителями правоохранительных органов.

Проверке подверглись 26 предприятий общественного питания. Из всех китайских ресторанчиков, до которых дотянулись руки проверяющих, только в 3-х заведениях условия соблюдения санитарных, эпидемиологических норм и правил торговли оказались приемлемыми. Остальные 23 работали кто во что горазд. Самое распространенное нарушение - отсутствие правоустанавливающих документов на привлечение иностранной рабочей силы. Иными словами, чаще всего в этих заведениях работали обычные китайские туристы-"тридцатидневники", не имеющие права работать в России.

Список нарушений впечатляет. Многие рестораны нарушали технологию приготовления блюд, на предприятиях даже не были разработаны программы производственного контроля. Более того, руководство не соблюдало сроки медицинского освидетельствования сотрудников, периодичность и объем лабораторного контроля. Не был организован контроль за качеством и безопасностью выпускаемой продукции. Некоторые заведения самовольно организовали на теплое время года летние площадки, не говоря уже о низком качестве текущей уборки и соблюдении "товарного соседства".

В итоге по результатам проверок руководителей 23 ресторанов китайской кухни привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Кроме этого, 28 человек отстранили от работы. А деятельность 5 заведений пришлось приостановить на 1,5 месяца до устранения нарушений. Такими стали: ресторан "Бохай", кафе "Бородино", ресторан "Пекин", закусочная "Золотой Берег" и закусочная "Оазис". Кстати, "Оазису" за незаконную организацию летней площадки, за неопрятность и сомнительное качество шашлыков предписали закрыть летнее кафе. А закусочную "Амелия" вообще закрыли. У ее руководителя за грубейшие нарушения правил торговли, санитарных норм и миграционного законодательства отозвали сертификат соответствия, лицензию и расторгли с ним договор аренды.