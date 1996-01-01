Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Находка - в дыму
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Вся Находка почти сутки была в дыму из-за пожара на местном складе. Пожар третьей категории сложности произошел на территории одного из самых больших рынков в районе Североторга. Здесь сгорел склад, где хранились овощи и другие товары народного потребления.
Пожар начался рано утром, все сгорело в течение 15 минут. По информации прибывших на место пожарных, спасти склад не удалось, хотя они оперативно развернули пожарные гидранты, и их задача заключалась в том, чтобы не дать перекинуться огню на другие объекты поблизости. По одной из версий, причиной пожара стала неисправная электропроводка, но не исключается поджог.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
Loading...