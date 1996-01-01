Находка - в дыму

Вся Находка почти сутки была в дыму из-за пожара на местном складе. Пожар третьей категории сложности произошел на территории одного из самых больших рынков в районе Североторга. Здесь сгорел склад, где хранились овощи и другие товары народного потребления.

Пожар начался рано утром, все сгорело в течение 15 минут. По информации прибывших на место пожарных, спасти склад не удалось, хотя они оперативно развернули пожарные гидранты, и их задача заключалась в том, чтобы не дать перекинуться огню на другие объекты поблизости. По одной из версий, причиной пожара стала неисправная электропроводка, но не исключается поджог.