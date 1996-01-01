Зона таможенного подлога

Достаточно вспомнить нашумевшие дела, в ходе которых были выявлены криминальные схемы, организованные участниками ВЭД при содействии сотрудников таможни. Самое масштабное из них связано с доставкой на контейнерный терминал порта Восточный более 300 контейнеров с контрабандной продукцией. Предполагают, что эта схема действовала в порту на протяжении достаточно долгого времени.

Находкинской транспортной прокуратурой в последнее время по материалам службы собственной безопасности (ССБ) Находкинской таможни возбужден ряд уголовных дел, которые подтверждают: Находка - ворота для контрабандного транзита.

Автохамелеоны

По информации транспортного прокурора Находки Дениса БАБИКОВА, в августе в отношении должностных лиц Находкинской таможни было возбуждено 18 уголовных дел по ст.188 ч.3 УК РФ - контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения, и ст. 292 УК РФ - служебный подлог.

Схема, по которой происходило оформление дорогостоящих автомобилей под маркой грузовых, облагаемых гораздо более низкими таможенными пошлинами, в общем-то не нова. Примерно по той же схеме через таможенный пост "Морской порт Посьет" ввозились дорогостоящие японские автомобили, в основном NISSAN SAFARI и TOYOTA LAND CRUISER, которые оформлялись как... мотоциклы.

В Находке, где через таможню ежемесячно проходит порядка 5 тыс. автомобилей, использовалось несколько способов значительно уменьшить таможенную "составляющую" стоимости авто. Зачастую дорогостоящая техника шла под видом грузовых автомобилей. Документы с помощью сотрудника таможни, получающего довольно солидное "вознаграждение", оформлялись по упрощенной схеме, которая позволяет раз в год ввозить грузовик тем, кто имеет приусадебное хозяйство или строит дом.

В настоящее время 8 автомобилей изъяты и находятся на арест-площадке. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

В налаженном через Находкинскую таможню криминальном автоконвейере применялся еще один способ снизить таможенные платежи: менялась не марка машины, а год ее выпуска. Из "непроходной", старше 7 лет, в результате изменения одной только цифры в акте досмотра она становилась значительно моложе.

Так, вместо заявленного грузового автомобиля MITSUBISHI СANTER 1991 г. выпуска, был ввезен MITSUBISHI PAJERO 2000 г. Соответственно, действительная пошлина в этом случае в десятки раз превышает заявленную. Ущерб, нанесенный государству, только по этой машине составил порядка $7 тыс.

В настоящее время по всем 18 случаям проводится расследование. Некоторые дела будут сгруппированы в одно производство, поскольку по ним проходят одни и те же лица. Работа по дальнейшему выявлению фактов использования служебного положения сотрудниками таможни продолжается.

По схеме "двойников"

По мнению специалистов, в идеале схема выявления контрабанды должна быть следующей: вначале проводятся оперативные мероприятия, в ходе которых устанавливаются лица, причастные к ней. То есть таможня должна "вести" эту группу контрабандистов. После того, как те пересекут границу, задекларируют товар и выпустят его в свободное обращение, необходимо сразу же произвести задержание, оформить все документы и возбудить уголовное дело. Зачастую же то, что происходит на самом деле, весьма далеко от идеала. Обычно контейнеры с подозрительным грузом останавливают без предварительного проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Законом предусмотрено такое понятие как "умышленная форма вины". То есть контрабанда считается преступлением, когда доказано, что человек заранее знал, что находится в контейнере, задекларировал его содержимое и стремился к тому, чтобы товар пересек границу.

Зачастую же получатель декларирует товар по тем документам, которые представляет иностранный партнер. И в случае обнаружения контрабанды настаивает на том, что иностранный партнер просто ошибся. А из-за границы приходят факсы, содержащие показания отправителей о том, что произошла ошибка в поставке. Умысел исключается, и зачастую в таких случаях транспортная прокуратура вынуждена отказывать в возбуждении уголовного дела по этим статьям. И здесь, считает транспортный прокурор Находки, есть претензии в адрес оперативных служб таможни, которые созданы как раз для того, чтобы до возбуждения уголовного дела проводить оперативно-розыскные мероприятия. У них большие полномочия и, главное, есть для этого возможности.

Хорошие результаты дает координация усилий всех служб. Из числа удачных операций, которая была проведена в сентябре и в которой участвовали сотрудники ФСБ, Дальневосточной оперативной таможни и Находкинской транспортной прокуратуры, можно назвать дело о контейнерах-двойниках.

На территории Восточного порта на склад временного хранения помещалась группа контейнеров с определенными номерами. А другие вывозились под теми же номерами с товарами народного потребления, перегружались, и товар благополучно уходил в сторону Москвы. Столь дерзкую форму контрабанды удалось пресечь как раз потому, что предварительно были проведены оперативно-технические мероприятия.

Естественно, после этого проблем с возбуждением уголовного дела не было. А вот так называемое "мясное дело", громко заявленное таможенниками, провалилось.

Где мясное "окно"?

С 4 сентября находится под арестом на 29-м причале Приморского судоремонтного завода транспортный рефрижератор Simper Fidelis. Судно прибыло в Находку из порта Пусан под флагом Камбоджи и было задержано по подозрению в контрабанде мяса. На сегодня возбуждено лишь административное расследование, но из-за многочисленных нарушений процессуального порядка приходится констатировать, что вряд ли оно дойдет до суда даже по административному производству.

По показаниям сотрудников Находкинской таможни, товар был полностью задекларирован, владельцы груза заранее сообщили о действительных объемах груза - это, в принципе, исключает обвинения в контрабанде. Груз задержан 4 сентября, а документы на возбуждение уголовного дела поступили в транспортную прокуратуру только 26 сентября. Хотя уже 5 сентября руководством ДВТУ было заявлено о задержке контрабандного мяса. Причем за 22 дня не были опрошены основные свидетели по делу.

Находкинская транспортная прокуратура направила в адрес руководства ДВТУ представление о нарушении таможенного законодательства на шести листах. Поспешное сообщение в СМИ о контрабанде закончилось возбуждением административного производства по статье "сообщение недостоверных сведений", где максимальное наказание - 50 тыс. руб.

Ни для кого не секрет, что на прилавках Приморья лежит контрабандное мясо. Не исключено, что схема его прохождения через Находкинскую таможню, что называется, имеет место быть. Причем транспортный прокурор не исключает версию участия в схеме высокопоставленных должностных лиц. По крайней мере, эту версию правоохранителям предстоит отработать. Пока же по контрабанде мяса в отношении сотрудников таможни прокуратурой возбуждено и находятся в производстве два уголовных дела. Одно будет направлено в суд в октябре.

Но вполне возможно, что "мясное шоу" в Находке попросту использовано в качестве прикрытия "окна" совершенно иной таможни или таможенного пункта. Сегодня, как считают специалисты, с контрабандой мяса бороться достаточно сложно, поскольку Таможенный кодекс предоставляет возможность до фактического декларирования товара произвести корректировку его веса. То есть "поймать" контрабандное мясо можно только тогда, когда товар уже декларирован.

Когда прибывают таможенные власти, капитан подает лишь общую декларацию о грузе. А конкретный документ, где проставлены код товара и таможенная стоимость, подается после того, как товар выгружен на склад временного хранения и находится в постоянной зоне таможенного контроля. Приходится констатировать, что контрабандисты в этой ситуации оказываются более подготовленными, имеют легальный пакет документов. Оттого, как складывается ситуация, они принимают решение - декларировать груз либо нет.

А уж найти товар, когда он вышел с таможенного склада, - и вовсе проблема. Тем более наши правоохранители, похоже, действуют растопыренными пальцами - в лучшем случае, не доверяя друг другу.