Убит гендиректор "Ростек-Прим"

Во Владивостоке убит генеральный директор компании "Ростек-Прим" Cергей ПОПОВ 1958 года рождения.

Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в грудь и голову обнаружено возле его дома по адресу ул. Чкалова,10.

На месте преступления изъято ружье ИЖ-81 12-го калибра. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает возможности заказного характера убийства. Деятельность компании ЗАО "Ростек-Прим" связана с грузоперевозками и таможенным сопровождением грузов на китайском направлении.