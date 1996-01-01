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Убит гендиректор "Ростек-Прим"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Во Владивостоке убит генеральный директор компании "Ростек-Прим" Cергей ПОПОВ 1958 года рождения.
Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в грудь и голову обнаружено возле его дома по адресу ул. Чкалова,10.
На месте преступления изъято ружье ИЖ-81 12-го калибра. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает возможности заказного характера убийства. Деятельность компании ЗАО "Ростек-Прим" связана с грузоперевозками и таможенным сопровождением грузов на китайском направлении.
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