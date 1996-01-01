Ящур отступил

В среду 12 октября в Приморье официально снят карантин по ящуру. В последнем закрытом селе Первомайское Ханкайского района Приморья отменены карантинные меры. Об этом сообщили в комиссии по ЧС администрации края.

Всего за время карантина в крае утилизировано 1715 животных. Сейчас, утверждают в комиссии, готовятся списки хозяев забитого скота для выплаты компенсаций. Выплаты предусмотрены по четырем категориям в зависимости от вида животных. Компенсация за одну корову составит 14,3 тыс. руб., за теленка - 6,7 тыс. руб., за свинью - 6,6 тыс. руб., за голову мелкого рогатого скота (овцы, козы) - 2,1 тыс. руб.

Напомним, что карантин по ящуру был введен в 9 селах Приморья.