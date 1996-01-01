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Змеи на Змеинке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Нынешняя теплая осень подарила жителям столицы Приморья не только внеплановое цветение плодовых деревьев, но и нашествие всевозможных змей.

По данным, полученным "ЗР" из Городской службы спасения (ГСП), ядовитые и неядовитые гады буквально оккупировали столицу Приморья. Ежедневно на диспетчерский пульт ГСП поступает по 2-3 звонка от граждан с просьбой помочь избавиться от змеи, неизвестно каким образом проскользнувшей в квартиру или подъезд. Более всего жалоб, до 50%, поступает на полозов и медянок. Ужи в списке "оккупантов" - на втором месте, гадюки - на третьем. И хотя Борис ГРЕБЕНЩИКОВ и проповедовал, что "сентябрь - сезон без змей", тем не менее в первый месяц осени спасатели ежедневно получали до 10 заявок на отлов змей.

Очередной тревожный звонок был принят в минувший понедельник в 13 часов 15 минут. Взволнованная женщина на другом конце провода рассказала, что на улице Карбышева, 6, в десяти метрах от детского клуба "Маяк", в траве ползает большая ядовитая змея.

То, что непрошеный гость именно щитомордник, Галина КУХАРЬ определила сразу. Она любит лес, хорошо знает флору и фауну родного края и без проблем отличит коварную медянку, к примеру, от безобидного ужа.

- Я шла по улице. Змею мне показал какой-то мужик. Она лежала на солнце и грелась. Говорю мужику: давайте поймаем, но он отказался. А я ж не могу одна ее ловить, пошла звонить спасателям, чтобы они приехали и отловили. Там же дети гуляли, - рассказывает отважная женщина.

Но щитомордник не стал дожидаться прибытия спасателей и бесследно исчез.

- Надо было его посадить в большую банку, как показывали по телевизору. Вдруг он снова выползет и кого-нибудь цапнет, - сожалеет Галина Михайловна. - Однажды мою подругу на острове Русском укусила змея. Так ее еле откачали.

Информацию ГСП о нашествии змей на Владивосток подтвердила и служба "Зооинформ". По ее данным, только за последнюю неделю октября змей находили на улицах Надибаидзе, Нейбута, в районе Змеинки. Одного щитомордника изъяли из урны с мусором на улице Светланской, прямо в центре города. Как он там оказался, загадка. Скорее всего, земноводных дезориентировала теплая погода. И они, вместо того чтобы готовиться к спячке, активизировались.

Не исключено, что появлению змей в столице Приморья способствовали и люди, "пачками" отлавливающие земноводных для продажи. К примеру, в зоомагазинах Владивостока полозов принимают в зависимости от размера, от 100 до 200 рублей за штуку. Но, по словам продавцов старейшего во Владивостоке зоомагазина "Фауна", ядовитых змей на реализацию не берут. И вообще здесь со змеями стараются не связываться, особенно с ядовитыми. Змея - прихотливая живность, требующая определенных условий содержания. В квартире аналог естественной среды их обитания создать невозможно, поэтому горе-змееловы, позабавившись с ужом или полозом, отпускают его на волю. Чаше всего прямо в городской черте. Слава Богу, что за последние две недели жертв змеиной агрессии во Владивостоке не зафиксировано.

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