Причина гибели - циклон

В канун годовщины гибели судов "Вест" и "Ароса" Находкинская транспортная прокуратура завершила расследование обстоятельств трагедии, произошедшей в Японском море.

Как известно, два судна с грузом леса и угля попали в эпицентр циклона и затонули в ночь с 1 на 2 ноября прошлого года. В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 236 ч.3 УК. По информации транспортного прокурора Находки Дениса БАБИКОВА, после проведения серии экспертиз, в том числе и связанных с правильностью погрузки, был сделан главный вывод: основной причиной кораблекрушения явился погодный фактор. Хотя в ходе расследования отмечены и другие нарушения.

Как свидетельствуют оставшиеся в живых очевидцы кораблекрушения, накануне трагедии на "Аросе" в связи с резким усилением скорости ветра была отдана команда проверить крепление палубных механизмов и закрыть "по-штормовому" крышки люков. К 20 часам 1 ноября скорость ветра достигла 29 м в секунду, высота волн - около 8 м. В ночь на 2 ноября был обнаружен порыв брезента на крышке трюма №2. Капитан принял решение сменить курс на противоположный направлению ветра и волны для того, чтобы устранить попадание воды в трюм. Однако положительного эффекта это не дало. Поэтому вернулись к прежнему курсу со скоростью 0-2 узла. В 7 часов судно получило незначительный крен на правый борт, около 3 град. Количество воды в трюме в тот момент едва достигало 20 см. Через час крен резко увеличился на правый борт до 15 град, затем резко на левый - до 20. Была отдана команда надеть спасательные средства и готовить плоты к спуску. Также был дан сигнал бедствия буксиру-спасателю "Гриф". Около 8.50 сильной волной сорвало предпоследнюю крышку второго трюма, которая выбила последующие, и началось обильное поступление воды в трюм. Ситуация была настолько сложной, что двух членов экипажа не удалось удержать, когда уже подошло спасательное судно, они были смыты волной. В результате спасательной операции в живых осталось 7 человек, остальные 9 человек погибли.

Первоначально одной из основных версий гибели теплохода "Вест" считалась неправильная загрузка. В результате признано, что сухогруз был загружен правильно, каких-либо нарушений при этом установлено не было. Правда, нужно учесть, что экспертиза проводилась по документам. Более достоверно подтвердить это невозможно, поскольку глубина в месте трагедии около 1,5 км. На момент кораблекрушения на борту судна находилось 27 членов экипажа. В трюмах и на палубе - лес, высота "каравана" - 2,8 м. На момент отхода судно было загружено не полностью и сохраняло достаточную остойчивость. Когда сила шторма достигла максимума, "Вест" повернул к российским берегам, в это время часть палубного каравана сорвало с места, бревнами был разрушен фальшборт, судно получило крен и в результате перевернулось. Раскрывающиеся плоты мгновенно уносило ветром.

В ходе расследования выявлено, что на судне практически отсутствовала организация спасения членов экипажа. В крови некоторых погибших содержался алкоголь. В результате из 27 моряков удалось спастись всего двум. Как известно, часть членов экипажа, записанных в судовой роли, на самом деле являлись бизнесменами, которые шли в Японию за автомобилями и автомобильными шинами. По информации транспортной прокуратуры Находки, такая практика существует давно, что подтверждается в ходе проверок.

Трагедия, произошедшая в Японском море, в очередной раз высветила две проблемы российского флота. Во-первых, стареющие суда, которые не в состоянии пройти российский регистр и поэтому уходят под "удобный" флаг. Как известно, сухогруз "Ароса" находился под флагом Камбоджи (порт приписки Пномпень, судовладелец - Оcean point co. Ltd, Британия), а портом приписки "Веста" была... Монголия. Вторая проблема - отсутствие страхования судов и членов экипажа. Что касается "Аросы", то ситуация здесь иная. Судно было застраховано, как и члены экипажа, поэтому все родственники получили соответствующие страховые выплаты. "Вест" не был застрахован, и теперь родственники пытаются взыскать с компании-судовладельца причитающиеся в таких случаях деньги. А это довольно проблематично, поскольку формально по документам судовладельцем является панамская компания, а претензии предъявляются к оператору - компании "Вест-лайн". Так что установление фактических трудовых отношений возможно только через суд. В частности, известно, что жена погибшего капитана "Веста" направила в суд исковое заявление к компании "Вест-лайн", где просит признать фактическим работодателем эту фирму и выплатить причитающуюся ей сумму. Окончательное решение по этому делу еще не принято.

Суд принял решение вернуть родственникам $500 тыс., обнаруженных на телах погибших, которые не были задекларированы. Прокуратура не стала возражать, считая решение суда справедливым.