Почти Раскольников

В поселке Кировском раскрыто жестокое двойное убийство. Днем 4 октября в одном из частных домов по улице Луговой обнаружены трупы 45-летней женщины, хозяйки дома, и ее 16-летней дочери. Неизвестный изрубил обеих женщин топором.

Сутки понадобились сотрудникам милиции на то, чтобы установить и задержать убийцу - ранее судимого, нигде не работающего 32-летнего жителя Кировского, некоего гражданина Ф., проживающего по соседству с убитыми им женщинами. Причиной, толкнувшей его на совершение жестокого и циничного преступления, стала обида.

Примерно в середине сентября мужчина пытался занять у соседки деньги - он и ранее неоднократно это делал. Так как с возвратом займов, сделанных им ранее, мужчина не спешил, соседка отказала ему в новом кредите. В ответ на это обиженный и разгневанный сосед пригрозил женщине убийством. И хотя он позаботился об алиби, окровавленный топор, которым Ф. убил обеих женщин, был обнаружен сотрудниками милиции в ходе обыска. Убийца задержан, водворен в ИВС и дает признательные показания.