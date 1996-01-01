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Кражи мобильников обещают изжить
Во Владивостоке прошло совещание служб безопасности компаний-операторов сотовой связи с правоохранительными органами. Достигнутые договоренности, возможно, помогут прекратить рост преступности, связанной с хищениями мобильных телефонов.
Сегодня именно этот вид преступлений существенно портит криминальную статистику последние пару лет "рывки" сотовых телефонов - чуть ли не самый распространенный вид грабежей. Как сообщили в пресс-службе УВД Приморского края, только за 9 месяцев в крае зарегистрировано 1714 таких преступлений. В "сезон" (особенно это проблема обостряется в теплое время года) во Владивостоке регистрируется от 25 таких преступлений в день.
Между тем, нет ничего невозможного в том, чтобы вернуть владельцу украденный телефон, даже если вор выбросил SIM-карту. Специальное оборудование операторов это вполне позволяет. Но для этого нужна добрая воля компаний. Сегодня, как говорят в милиции необходимую для раскрытия преступления информацию компании сотовой связи предоставляют по запросам около двух недель, что существенно замедляет процесс. Примерно треть этих преступлений раскрывается, причем, в основном, благодаря именно помощи операторов.
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