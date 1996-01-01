Еще три тонны мазута попали в море

Второе за последнее время ЧП произошло на море во Владивостоке. Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по факту аварийного выброса судового топлива в бухту Золотой Рог по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 252 Уголовного кодекса РФ ("Загрязнение морской среды").

Проверка установила, что утечка мазута произошла вечером 4 октября из-за прорыва нефтепровода на нефтехранилище, расположенном во Владивостокском морском рыбном порту. В момент аварии производилась заправка топливом судна "Усть-Кан", принадлежащего ЗАО "Римско". По предварительным данным объем выброшенного топлива составил около трех тонн.

В ходе осмотра места происшествия очаг разлива топлива на поверхности воды был нейтрализован портовыми службами путем ограждения загрязненной поверхности плавающими бонами.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе прокуратуры Приморского края, сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, изымается техническая документация нефтеналивного хранилища, устанавливается ущерб, причиненный в результате загрязнения моря, а также определяется круг виновных лиц и степень их ответственности. Расследование уголовного дела ведет транспортная прокуратура.