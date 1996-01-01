Знаки на воде

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На прошлой неделе во Владивостоке впервые состоялась весьма представительная научно-практическая конференция, посвященная защите моря от аварийных разливов нефти.
Однако ни сама конференция, ни приуроченная к ней международная выставка "Техника и технологии ликвидации аварийных разливов нефти, средства пожаротушения объектов", в которой приняли участие крупнейшие и самые известные в мире компании-производители оборудования и спецтехники, не заинтересовали наши власти. Несмотря на обещание принять в мероприятиях участие, ни администрация края, ни администрация города не прислали никого из своих представителей хотя бы для того, чтобы ознакомиться с лучшими достижениями в этой области.
Конечно, проще сегодня стучать кулаком по столу и кричать: "Я не шучу, всех уволю, если не примете меры", чем уже завтра реально что-то делать... Забавно, что стучание чиновников разных уровней по столу происходит в основном под юпитерами перед ТВ-камерами, чтобы все видели: раз стучат - значит, что-то делают, а там, может быть, президенту доложат, что проблему закрыли.
Вот так у нас случилось с нефтяными разливами на море. За последнюю пару недель две аварии, произошедшие сначала на Первой речке и в Амурском заливе, а затем в бухте Золотой Рог, показали: город и край абсолютно не готовы к таким чрезвычайным ситуациям. Два этих разлива, по сути, не оставили сомнений в том, что в Приморье отсутствует как таковая система ликвидации на море более-менее серьезных загрязнений нефтепродуктами.
Вот что об этом в интервью "ЗР" рассказал директор Института защиты моря Морского государственного университета им. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО Сергей МОНИНЕЦ:
- Можно сказать, что с последними двумя авариями край не справился, хотя представители органов ЧС уверяют нас в обратном. На самом деле краю повезло с погодой - ветер, который дул в нужную сторону, прибил нефтепродукты к берегу. Только это и спасло Морской заповедник, острова и другие территории от загрязнения. А ведь речь идет о совсем небольших разливах - максимум 40 тонн нефтепродуктов. Между тем, сегодня в любой момент в акватории могут оказаться уже тысячи тонн нефтепродуктов, и ничто не спасет нас от них. Сегодня риски только порта Владивосток, по самым поверхностным подсчетам, составляют 3-4 тыс. т нефтепродуктов. Их источники - заходящие в порт суда, нефтехранилища у самого берега. Любая случайность, например, теракт - и все мы будем купаться в мазуте.
- Военные сами признались, что ни у флота, ни у коммерческих организаций края нет технических средств ликвидации загрязнений...
- Имеющиеся технические средства работают на пределе своих возможностей, и с каждым годом их все меньше. Но дело даже не в этом. В мире не придумали защиты лучшей, чем нормальная организация работы на объектах, связанных с нефтепереработкой и хранением. Существует комплекс мер, который при минимуме технических средств позволяет локализовать подобные ситуации. Для этого практически ничего не надо. Кроме воли властей, которая найдет стимулы...
- Подождите, но все говорят, что современные средства защиты от аварийных ситуаций на море стоят огромных денег.
- Это правда. Технические средства стоят очень дорого. Но времена, когда подобные задачи реализовывались за счет бюджета, прошли. Сегодня разумнее объединить усилия различных организаций, а их финансирование должно и может происходить за счет потенциальных загрязнителей.
- О каких стимулах вы говорите?
- Мы разработали соответствующий проект еще в 2000 г., но депутаты Законодательного Собрания даже не стали его рассматривать. Это механизм, который должен был заставить потенциальных загрязнителей создать надежную систему защиты от чрезвычайных ситуаций на объектах. В законопроекте есть только "кнут", и достаточно эффективный.
- Что значит "создать систему защиты"? Разве это не главное условие для начала работы подобных объектов?
- Налицо факт: в крае отсутствует действующая система предотвращения аварийных разливов нефти на объектовом уровне. Ее нет ни в портах, ни в воинских частях, ни у более чем трех десятков организаций, где есть нефтехранилища. Приморье - уникальный регион, к морю в России выходит не так много территорий. Более или менее реальный опыт защиты накоплен в Сахалинской области, где уже несколько лет работают зарубежные нефтяные компании, и вопросам экологии здесь уделяют серьезнейшее значение. Нам во многом приходилось изобретать решения, но ждать нельзя: происходящие в Приморье аварии - это знаки, которые нас предостерегают. Бог нас до сих пор миловал, но ведь в Хасанском районе уже идет строительство нефтепровода, а вопросы защиты моря до сих пор не решены.
- Конференция дала ответы на эти вопросы?
- Конечно. К сожалению, их проигнорировали те, кто по долгу службы обязан был позаботиться о нашей с вами безопасности.
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