Выставку привезли "челноки"

Выставка китайских товаров проникла на территорию Приморья в баулах "челноков".

Продукция 40 компаний из Харбина - фармацевтические средства, биологически активные добавки, алкогольные напитки, детские игрушки - демонстрировалась во Владивостоке в выставочном павильоне на улице Батарейной с 14 по 16 сентября. А затем последовало вмешательство таможни, и выставка была срочно свернута.

Как объяснили в пресс-службе Владивостокской таможни, вмешаться пришлось, так как экспонировавшиеся товары не были должным образом оформлены. Мало того, не было документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством РФ.

Виновных найти не удалось, так как и самих товаров на момент проверки не оказалось, поскольку они продавались и раздавались бесплатно, с рекламными целями.