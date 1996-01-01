Морские радиоактивные захоронения исследуются

- Уже четвертый год в нашей стране действует целевая программа первоочередных мероприятий по изучению подводных потенциально-опасных захоронений. Все работы проводятся по комплексному плану МЧС России. В морях Дальневосточного региона находится 10 районов захоронений радиоактивных отходов. Такие данные занесены в "Реестр подводных потенциально-опасных объектов Российской Федерации".

Ежегодно формируются экспедиции, в составе которых специалисты МЧС, Московского конструкторского бюро "Электрон", Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института, социального конструкторского технологического бюро океанологического приборостроения ДВО РАН и гидрографической службы ТОФ. В четвертый раз члены экспедиции отправятся в Японское и Охотское моря на научно-исследовательском судне "Профессор Хромов" для обследования захоронения опасных объектов, определения их нынешнего состояния и потенциальной опасности для окружающей среды. В процессе исследовательских работ ученые разработают возможный сценарий развития чрезвычайной ситуации в случае поступления радиоактивных и отравляющих веществ в моря Дальневосточного региона. Кроме того, полученные результаты во время нынешней экспедиции станут дополнением к уже имеющимся данным российского реестра потенциально-опасных подводных объектов.

Специалисты МЧС и ученые Дальнего Востока проведут в Японском море 46 суток, побывают у берегов Сахалина, Камчатки, Курильских островов. При обследовании отдельных объектов будут взяты пробы морской воды и донных отложений для их дальнейшего исследования на содержание бета-активных радионуклидов и химических соединений.

В ходе предыдущих экспедиций, которые проводились в 2003-2004 годах, было обследовано около десяти районов в северной части Японского моря, заливе Петра Великого и в центральной части Охотского моря. В двух районах Японского и в одном Охотского морей специалисты МЧС обнаружили превышение цезия-137 в придонной воде над фоновыми значениями в 20-30 раз, а в пробах грунта - в 30-80 раз. Несмотря на значительное превышение концентраций над фоновыми, они ниже предельно допустимых.

Главные задачи четвертой экспедиции, во-первых, попытаться найти и поднять Изотопно-энергетическую установку (ИЭУ-1) у мыса Мария на севере острова Сахалин. Во-вторых, по результатам предыдущих исследований наиболее загрязненных районов Японского моря принять решение о необходимости автономного мониторинга радиоактивного фона. В третьих, попытаться найти подводную лодку ПЛ-19, затопленную во время Великой Отечественной войны в восточной части залива Анива.