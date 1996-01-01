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Пожарами должны заниматься профессионалы
- В настоящее время в Приморской авиабазе охраны лесов существует как минимум две проблемы: нехватка денежных средств и планируемая реорганизация.
Первая проблема, думаю, актуальна практически для всех служб, которые так или иначе завязаны на госбюджет. Несмотря на то, что сегодня федеральное финансирование выполняется полностью, этих средств все равно не хватает. Фонд заработной платы также низок, поэтому в ближайшее время придется сократить 15% сотрудников одной из служб.
Отличие Приморской авиабазы от некоторых других авиабаз Дальневосточного региона в том, что у нас нет собственного парка. Самолеты и вертолеты мы арендуем у авиационных предприятий края. Авиабазы ДВФО в Благовещенске и Магадане могут в непожароопасный период заниматься коммерческой деятельностью. Мы, с одной стороны, лишены такой возможности, с другой - это удобнее: нет проблем с обслуживанием парка. Впрочем, когда в 1996 году авиапредприятия перестали работать с нами в долг, мы за год налетали всего 40 часов.
В этом году тушение пожаров шло через субвенции, которые передавались нам через краевую казну. Но была другая проблема - Правительство РФ слишком поздно приняло постановление о выделении денег на тушение лесных пожаров. Пожароопасный период начинается 1 апреля, а этот документ датирован 10 июня. Поэтому нам долгое время приходилось изыскивать средства самостоятельно и работать в долг.
Теперь о вопросах реорганизации. Согласно ей из всех 24 региональных авиабаз охраны лесов создадут 5 крупных служб. На Дальнем Востоке тоже будет своя служба с центром в Хабаровске. Разве можно оперативно организовать работу на таком удалении от центра управления? Будем надеяться, что это идея не воплотится и останется лишь идеей.
Отдельно хочется отметить сотрудничество с подразделениями МЧС по передаче этому ведомству информации о лесных пожарах. У такого уважаемого ведомства, как МЧС, немало задач в оказании экстренной помощи при наводнениях, землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях. Поэтому тушением лесных пожаров должны заниматься профессионалы, и тогда тайга будет жить.
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