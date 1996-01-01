Кету охраняет даже ФСБ

Крупнейшее нерестилище кеты в Приморье взято под охрану.

4 октября в рейд по охране нерестилищ бассейна реки Аввакумовка Ольгинского района Приморского края отправилась оперативная группа из числа специалистов департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края совместно с сотрудниками краевого УВД, управления Россельхознадзора, ФГУ "Приморрыбвод", управления ФСБ, Тихоокеанской спецморинспекции и Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края. Цель мероприятия - охрана нерестилищ бассейна реки Аввакумовка: снятие незаконно поставленных рыболовных сетей, борьба с браконьерством. Рейд продлится до 7 ноября.

Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства краевой администрации, антибраконьерские рейды дают ощутимые результаты. Они позволяют снять большое количество незаконно поставленных сетей и орудий лова.

Актуальность проведения подобных рейдов объясняется тем, что в Ольгинском районе идет на нерест кета: пик - с конца сентября по ноябрь. Главная нерестовая река в районе - Аввакумовка (природное нерестилище) и ее притоки.

В прошлом году в результате охранных мероприятий нерестилищ реки Аввакумовка здесь отнерестились 21 500 экземпляров кеты, что на 20 500 экземпляров больше по сравнению с 2003 г.

В 2004 г. в Ольгинском районе было выявлено 478 нарушений. Возбуждено 20 уголовных дел, начислено 264 600 руб. штрафов. Нанесенный ущерб суммарно оценивается в 317 000 руб.