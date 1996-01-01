"Оборотень" торговал наркотиками

В ЕАО задержан офицер транспортной милиции, занимавшийся продажей наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Еврейской автономии, контрразведчики взяли милиционера с поличным. При задержании у него было изъято около 40 граммов гашишного масла.

По словам руководителя пресс-службы управления подполковника Владимира Журавлева, операция по захвату "оборотня в погонах" стала результатом проведения комплексно-розыскных мероприятий после получения информации о том, что он реализует наркотические средства в особо крупных размерах. По данному факту возбуждено уголовное дело.