Реальный приговор за фальшивые бумажки

Беспрецедентный случай в Дальневосточном федеральном округе: гражданин Китая, сбывавший фальшивую валюту, приговорен российским судом к длительному сроку лишения свободы.

На территории российского Дальнего Востока Ван ХУН ЛЯН, гражданин Китая, появился в первых числах марта текущего года. Прибыв в Еврейскую автономную область в составе туристической группы, он не спешил вернуться в родные пенаты. Напротив, самовольно задержался в гостеприимном Биробиджане, нисколько не смущаясь отсутствием в паспорте российской регистрации.

Молодой подданный Поднебесной оказался из породы "великих комбинаторов" - он осел в Еврейской автономии, преследуя корыстные и, увы, откровенно криминальные цели. Ван Хун Лян намеревался выгодно сбыть у нас фальшивую валюту, провезенную им из КНР через две таможни (российскую и китайскую).

Первую попытку сбыть поддельные юани он сделал в первой декаде марта. Выйдя на центральный рынок Биробиджана, притормозил у магазина "Охотник", рядом с которым имели обыкновение тусоваться российские валютные менялы. Заприметив одного из них, Ван Хун Лян на ломаном русском предложил перекупщику приобрести крупную сумму китайских юаней за рубли, причем - по весьма выгодной для русского валютчика цене.

В руках китайца находились 30 тысяч юаней (300 купюр достоинством по 100 юаней каждая), которые он был готов сбыть с рук по 3 рубля 15 копеек за штуку. Сделка выглядела очень заманчивой. Наскоро просчитав в уме барыши, русский меняла принял предложение китайского собрата по бизнесу.

Начался пересчет суммы. Даже будучи уже опытным, видавшим виды валютчиком, россиянин поначалу не заметил подвоха: деньги как деньги, все степени защиты - в наличии... Но на второй сотне дензнаков он внезапно остановился как громом пораженный: серийные номера у всех купюр были одинаковые!

Подивившись высокому мастерству китайских фальшивомонетчиков, равно как и самоотверженной наглости авантюриста Ван Хун Ляна, валютчик вернул китайцу юани и подробно указал направление, в котором тот должен с ними отправиться... Учитывая род собственных (не совсем законных) занятий, в милицию на китайца русский меняла заявлять не стал.

Досадная неудача не выбила Ван Хун Ляна из седла. Не прошло и недели, как он снова замаячил на биробиджанском рынке. Но на сей раз объявился там не один: в качестве толмача и парламентера он привлек своего соотечественника, некоего Ху АН ЮЦУ. Последний находился в Биробиджане уже несколько лет, был официально зарегистрирован как частный предприниматель и вел мирную розничную торговлю китайским ширпотребом на рынках областного центра.

Именно Ху Ан Юцу (как выяснится позже, в ходе судебного следствия, не ведавший о том, что деньги фальшивые, и ни на йоту не заподозривший Ван Хун Ляна в мошенничестве) свел земляка с русским предпринимателем, который как раз собирался в деловую поездку в Китай и был очень заинтересован в покупке относительно дешевых юаней.

На сей раз сделка протекала все на том же центральном рынке, но уже близ аптечного киоска "Фармация". Русскому покупателю были предложены все те же 30 тысяч юаней по 3 рубля 15 копеек за штуку. Однако когда юани перекочевали в карман довольного русского, а рубли - за пазуху счастливого китайца, появились сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Еврейской автономной области. Фальшивомонетчик был пойман с поличным - в момент совершения преступления. Русский меняла, тот, который первым "клюнул" на удочку Ван Хун Ляна, все-таки отважился проинформировать органы внутренних дел о выходке бойкого китайца.

Вместе с Ван Хун Ляном оперативники задержали и Ху Ан Юцу - в качестве сообщника. Обоих водворили в биробиджанский изолятор временного содержания. О поимке фальшивомонетчика сотоварищи было проинформировано Генеральное консульство Китая в городе Хабаровске.

Когда фальшивые юани, изъятые у задержанного подданного КНР, оказались в руках милицейских экспертов, те долго не могли поверить своим глазам и рукам: такого экстра-класса в изготовлении "липовых" денег им встречать еще не доводилось! Фальшивки были практически неотличимы от настоящих денежных знаков КНР: те же, рельефные на ощупь, цифры и надписи, та же цветовая гамма, та же бумага, та же переливающаяся краска на цифрах номинала, те же мельчайшие орнаменты! Водяные знаки? - пожалуйста! Свечение в ультрафиолетовом свете? - сколько душе угодно!...

В общем, одним-единственным признаком, указывающим на криминальное происхождение юаней Ван Хун Ляна, были их одинаковые серийные номера. По заключению экспертов, в своей работе китайские изготовители подделок художественно использовали целый набор современных технологий высочайшего уровня, таких, какие применяются государственными предприятиями Китая, печатающими настоящую валюту.

На днях городской суд Биробиджана огласил приговор по делу заграничного фальшивомонетчика. На скамье подсудимых вместе с Ван Хун Ляном, находился и Ху Ан Юцу.

Ввиду того, что Ху Ан Юцу не был причастен к непосредственному совершению преступления и в ходе следствия оказывал российским правоохранительным органам всестороннее содействие, суд счел возможным вынести в отношении него оправдательный вердикт и освободить из-под стражи в зале судебного заседания.

Что же до Ван Хун Ляна, то суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии общего режима.

Отдел информации ГУ МВД РФ по ДВФО.