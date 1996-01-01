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Город к катастрофе не готов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Авария, возможно, станет дополнительным аргументом в борьбе экологов против строительства конечного пункта нефтепровода "Тайшет - Тихий океан" в бухте Перевозной. Всего лишь 42 т нефтепродуктов выявили крайне слабую подготовленность края в локализации подобного рода техногенных катастроф.

На подобные рассуждения наталкивает отчет о ликвидации последствий аварии первого заместителя главы администрации Владивостока Юрия КОРЕНЯ, представленный им на заседании городской думы 29 сентября. Прежде всего, новые опасения касаются оперативности принимаемых мер. По словам заместителя главы, утечка произошла в 2.50 утра, но оперативный штаб был создан только в 8 часов. Еще два часа ушло на оценку ситуации и определение перечня первоочередных мер. В результате, километровые пятна нефтепродуктов успели попасть в Амурский залив.

Вторая проблема, как выяснилось, касается технического оснащения в случае возникновения подобных ситуаций. Заградительные боны, емкости по сбору нефтепродуктов с водной поверхности и специальные суда искали по всему краю. Благо, что речь шла только о 42 тоннах нефти. Впрочем, режим ЧС вводится в случае разлива 1 тонны нефти в море и 6 тонн на берегу. Это к вопросу о масштабе произошедшей аварии. Ну, и, наконец, третья проблема связана с местом утилизации "убежавших" нефтепродуктов.

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