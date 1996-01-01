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Необычные "дрова"
Печи одной из владивостокских котельных в пятницу, 23 сентября, разжигали... сухой коноплей и марихуаной. Экзотичным топливом обеспечил наркоконтроль.
Сотрудники Управления ФСКН России по Приморскому краю в присутствии комиссии и журналистов уничтожили крупную партию наркотиков. Вместе с марихуаной в печи отправились почти 2,5 кг опия, 1,5 кг гашишного масла, около 5 кг тарена и 2 л уксусного ангидрида, более 5 тыс. ампул промедола, а также героин, таблетки эфедрина, димедрола феназепама, ампулы фетамина и "химка". Но абсолютным рекордсменом по весу стала марихуана - самый изымаемый в Приморье наркотик.
Всего было уничтожено 18 наименований различных наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, изъятых органами наркоконтроля с начала нынешнего года. За 2 часа в топке сгорело более 70 кг. Вслед за наркотиками в огонь отправились десятки шприцов, пропитанных кровью и "следовыми остатками наркотических средств", ватные тампоны, дактилоскопические пленки, закопченные миски и даже таз, в котором варили гашишное масло. Все они являлись доказательствами по оконченным уголовным делам.
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