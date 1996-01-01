Прием мин у населения

В течение десяти дней с начала сентября в Приморском крае проводилась оперативно-профилактическая операция "Динамит-Баланс". Особое внимание правоохранительных органов было направлено на выявление фактов нарушения установленного законом порядка приобретения, хранения, использования, перевозки и применения взрывчатых веществ.

За десять дней из незаконного оборота были изъяты 3,155 кг взрывчатых веществ. В ходе операции была проверена деятельность 18 юридических лиц, имеющих лицензии на хранение и использование взрывчатых веществ промышленного назначения.

Милиционеры изъяли 2 мины, 4 гранаты, 170 единиц огнестрельного оружия, почти 4 тысячи единиц боеприпасов. За допущенные нарушения при хранении оружия 125 владельцев привлечены к административной ответственности.

Жители Приморья проявили сознательность, добровольно сдавая в милицию найденное или незаконно хранимое оружие и боеприпасы. При этом граждане не только освобождаются от уголовной и административной ответственности, но и могут претендовать на вознаграждение. Они уже получили около 6 тыс. руб., еще 7,5 тыс. руб. будут выплачены в ближайшие дни.