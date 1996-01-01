Убийце было "плохо на душе"

Как одному человеку приходит в голову преступная мысль убить другого? Что решает он убийством? Ответы на подобные вопросы в этом уголовном деле обескураживают своей бессмысленностью...

"ЗР" уже писал об этих убийствах в Находке - с интервалом в несколько дней в феврале здесь были убиты водитель местной фирмы такси и бизнесмен. За совершение этих преступлений были арестованы бизнесмен Олег КОРОБКИН и его работник Шухрат ДЖУМАЕВ. То, что они рассказали, полностью подтвердилось в ходе следственных экспериментов.

Олег Коробкин родился в 1976 году в Казахстане. Несколько лет назад за мамой и сестрой он приехал в Находку. Жил вначале с ними, устроился на работу на судоремонтный завод, потом организовал свой бизнес. Его фирма тоже занималась ремонтом судов. Чуть позже он начал другой бизнес - ремонт и отделку квартир и офисов.

В бригаду отделочников, которую набрал Олег Коробкин, из своей судоремонтной фирмы перешел работать 27-летний Шухрат Джумаев вместе с братьями. Шухрат - гражданин Таджикистана, в поисках лучшей жизни тоже не так давно приехал в Находку к братьям и дяде.

Некоторое время дела у Коробкина шли неплохо - до тех пор, пока однажды - в конце 2004 года - рабочие не похитили с очередного объекта батареи. Чтобы возместить хозяевам квартиры стоимость похищенного, он взял деньги в долг на покупку новых батарей и исчез. Некоторое время его разыскивали все - хозяева квартиры, у которых он еще раньше взял предоплату за ремонт и деньги на стройматериалы, и члены его бригады, которым он остался должен зарплату. Единственный человек, с которым Коробкин продолжал все это время поддерживать связь, - Шухрат.

В начале 2005 года Коробкин устал скрываться - деньги у него заканчивались, и он начал думать, где взять еще. Желая хоть как-то отдать долги (60 тыс. руб. он должен только хозяевам злополучной квартиры), он придумал кражу в квартире ДЕМИДОВЫХ. Это семья бизнесмена, у которого работала мать Коробкина. Единственное, чего он еще не придумал, - как получить ключи от квартиры Демидовых. Наконец, он решил, что бизнесмена надо заманить в машину под предлогом подвезти куда-нибудь, убить и забрать ключи. Понимая, что дома может оказаться жена Демидова, он решает, что и ее нужно убить. Тут ему приходит в голову, что один он с этим планом не справится, нужен помощник, например, Джумаев. Шухрат, с которым Коробкин поделился своими соображениями, согласился принять в этом участие - ему тоже были нужны деньги. Хотя достоверной информации о том, что в квартире Демидовых им удастся что-то найти, нет. Коробкин все-таки предположил, что деньги там есть, учитывая, что несколько раз жена Демидова - добрая простая женщина, давала ему в долг по 1000 рублей.

У клуба "Шок" в Находке он купил у знакомого газовый пистолет, переделанный под боевой, и патроны. Во дворе гостиницы, куда Коробкин переехал из квартиры матери и сестры, они с Джумаевым пристреляли пистолет. Оружие проверку выдержало - можно было идти убивать.

Загвоздка только с машиной - ее тоже надо было где-то взять. Приятели решают вначале убить таксиста. Однажды ночью Коробкин позвонил в службу такси, когда машина приехала, он сел в нее и отправился к Шухрату. Джумаев сел рядом с водителем, отвлекая его внимание, а в это время Коробкин, который сидел на заднем сиденье, зарядил пистолет и выстрелил таксисту в голову. Убитого обыскали, забрали его деньги и вещи, труп кинули в багажник и поехали в гостиницу.

Рано утром Коробкин и Джумаев подъехали к дому Демидова и остановились неподалеку. Правда, в тот день они так и не решились осуществить вторую часть плана - Коробкин сказал, что ему "на душе плохо".

Убийцы приезжали к дому Демидова еще несколько раз и несколько раз отказывались от убийства. В конце концов, они были вынуждены бросить машину на улице - в Находке активно искали пропавшего таксиста, а разъезжать на ней с трупом в багажнике было опасно. Теперь они стали ходить за Демидовым пешком. Подойти не решались, пока не придумали, как завлечь Демидова куда-нибудь, где его можно было убить.

И тут Коробкина осеняет: он звонит бизнесмену и говорит, что купил партию консервов сайры и готов отдать ее за долги. На встречу он берет с собой пистолет, а Шухрат - кухонный топорик, на тот случай, если Коробкину не хватит духа застрелить Демидова.

Убийцы садятся в машину к своей жертве, объясняют, куда ехать. Когда остановились в безлюдном месте, Коробкин выстрелил. Труп перетащили на заднее сиденье, обыскали, забрали деньги, ключи, перстень. Тут им показалось, что жертва зашевелилась. Тогда Коробкин сделал еще один выстрел - контрольный в голову. После этого сообщники отправились к Демидовым домой.

Жизнь жены бизнесмена спас случай - убийцы испугались большой собаки, которую держали Демидовы. Они несколько раз приходили к квартире, но так и не решились войти и сделать то, ради чего уже убили двоих.

Спустя три недели после первого убийства и неделю после второго их задержали. У Коробкина нашли пистолет и патроны, в номере его гостиницы - квитанцию о сдаче в ювелирный магазин перстня Демидова, у Джумаева - барсетку и мобильный телефон водителя такси. В присутствии своих адвокатов эти двое рассказали, как задумали кражу и как для этого совершили убийства.

- Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Коробкин и Джумаев вменяемы и в принудительном лечении не нуждаются, - сказал в интервью "ЗР" следователь прокуратуры Приморского края Дмитрий ПРАСЛОВ. - Я с ними общался, сказать, что они как-то особенно глупы, не могу. Причина, по которой они совершили два убийства, - жажда наживы. Один предложил, второй согласился...

Уже назначено судебное заседание по этому делу. Краевой суд будет слушать его в Находке в связи с тем, что именно там живут все свидетели. Коробкину и Джумаеву вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса.

Обвиняемые отказались от суда присяжных. И правильно сделали, считают специалисты, присяжные не дали бы им ни шанса.