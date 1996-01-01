"Партия контрабанды" или музейные экспонаты?

На днях сотрудники милиции задержали партию антикварного оружия. Это неординарное событие прокомментировал сам получатель груза во Владивостоке Сергей МАШУКОВ.

- Коллекционирование старинного оружия в нашей стране до сих пор воспринимается с подозрением. Ведь в России этот пласт культуры с 1917 г. был практически уничтожен. Только в последние годы коллекционирование стало законным, до этого все было, по сути, запрещено. И даже сейчас, когда показываешь антикварное оружие взрослым мужчинам, первый вопрос, который обычно слышишь: "А оно не выстрелит?"

Я давно увлекся этим хобби. Первое время виртуально - читал книги, собирал информацию, общался с другими любителями. А потом начал собирать свою собственную коллекцию - оружие времен королевы Виктории. Оружие той эпохи (времен расцвета Британской империи) просто изумительно: это воплощение красивых форм и стиля.

Недавно мы решили организовать частный музей старинного оружия. Чтобы в него могли прийти студенты технических факультетов вузов, сотрудники МВД, работники музеев и просто любители. Ведь подобного музея, в котором старинное оружие можно не только посмотреть, но и потрогать, в Приморском крае вообще нет. Да и по всей России их очень мало. И несколько месяцев назад начали покупать для будущего музея антикварное оружие за границей. Привезли уже несколько партий - десятки прекрасных образцов. Но с последней партией возникли непонятные проблемы - почему-то груз был задержан...

В соответствии с действующими законами антикварным признается оружие старше ста лет. И все, что мы привозим, относится именно к антиквариату. Эта поставка - пятая или шестая по счету, точно не помню. Неясно, почему сотрудники МВД так всполошились именно сейчас - ведь груз ничем не отличался от предыдущих.

Ситуация с задержанием нелепая. Антикварное оружие - моя частная собственность, законно привезенная и растаможенная. На него не распространяются ограничения со стороны органов МВД. Все экспонаты были зарегистрированы в Министерстве культуры РФ как представляющие историческую и культурную ценность.

Более того, нам была выдана справка начальником отдела лицензионно-разрешительной работы УВД Приморского края Василием ТАБОЛОВЫМ. В ней прямо указано, что, при наличии экспертного заключения Министерства культуры и в соответствии с Законом "Об оружии", лицензии и иные разрешительные документы на приобретение и ввоз антикварного оружия гражданами РФ на территорию Российской Федерации от органов внутренних дел не требуются.

После задержания груза первым делом приехали сотрудники ФСБ. Первые два часа они с горящими глазами рассматривали наше имущество, пытались обвинять нас чуть ли не в пособничестве терроризму. Но когда выяснилось, что это антиквариат, то они незаметно удалились и больше не принимали участия в деле.

Далее груз перешел в руки линейного отдела МВД. И опять пошли вопросы: "Почему вы не получили разрешение на перевозку оружия?" Все наши попытки объяснить, что в данном случае разрешение не требуется, были бесполезны. Да, из этого оружия, в принципе, можно выстрелить, но для этого еще надо изготовить к нему боеприпасы, ведь они уже десятки лет не выпускаются.

Еще в 1983 г. СССР подписал международную конвенцию по таможенному регулированию грузов. Всем категориям товаров, согласно международным правилам, присвоены специальные коды. И антикварное оружие идет отдельной группой от обычного оружия. Ведь цель его приобретения совершенно иная - коллекционирование.

Неудивительно, что таможня не имела к нам никаких претензий. В связи с этим непонятны сообщения некоторых местных информационных агентств о "задержанной партии контрабанды".

Но даже если нам вскоре вернут наше имущество, то проблемы на этом не прекратятся. Старинное оружие надо еще уберечь от разрушения. Наш груз был специальным образом запакован, чтобы на него не попала вода, не было сырости. Сейчас его повезли на экспертизу в Хабаровск. И у нас нет никаких гарантий, что оно не пострадает, ведь в нашем влажном климате достаточно пары дней, чтобы начала появляться ржавчина. А удалить ее не так-то просто - необходима дорогостоящая работа по реставрации. И кто будет все это оплачивать?