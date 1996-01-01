Фирма задолжала 78,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства крупной строительной фирмы г. Хабаровска.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по ДФО, уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Установлено, что это предприятие, занимающееся строительством элитного жилья, в течение 2003-2005 г., успешно занимаясь строительством, не предоставляло в контролирующий налоговый орган сведения о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности.

В результате проведенной проверки выяснилось, что сумма неуплаченных налогов составила около 78,5 миллионов рублей. Проводится дальнейшее расследование.