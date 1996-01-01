Хабаровчанками торгуют в Европе

Интерпол расследует уголовные дела по фактам сексуального насилия над жительницами Хабаровского края в европейских странах.

По сообщению филиала Интерпола при УВД Хабаровского края, такие факты официально зарегистрированы в Чехии и Греции. Как подчеркнул руководитель филиала Интерпола Александр ПОПУЛОВ, полиция этих государств возбудила по данным фактам уголовные дела.