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Таможня ответит?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Расследование ситуации вокруг транспортного рефрижератора "Simper Fidelis", с 4 сентября находящегося под арестом на 29 причале Приморского судоремонтного завода, продолжается. Как известно, судно прибыло в Находку из порта Пусан под флагом Камбоджи и было задержано по подозрению в контрабанде мяса.

По озвученной в прессе версии руководства Находкинской таможни, при оформлении судна на борту из предусмотренных Таможенным кодексом документов были предъявлены только декларация о грузе, в которой были указаны строительные материалы, продукты питания и список контейнеров. Тем не менее, разрешение было дано и судно готовилось к выгрузке, когда у таможенников появились сомнения. Прибывшие к месту швартовки рефрижератора первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Александр ВОРОБЬЕВ и первый заместитель начальника Находкинской таможни Владимир ТЫЩЕНКО распорядились выборочно вскрыть пять сорокофутовых контейнеров. В четырех из них были обнаружены замороженная свинина и говяжья печень. Как считают представители таможни, в трюме судна находятся около 3 тыс. т мясопродукции на сумму более 100 млн руб. Это явилось основанием для служебного разбирательства действий таможенного поста, разрешившего выгрузку судна. Контейнеры, которые находились на палубе судна, отправлены на склад временного хранения, экипаж из 16 человек, двое из которых - капитан и старший механик - русские, находятся на борту под контролем сотрудников таможни.

Как сообщил транспортный прокурор Находки Денис БАБИКОВ, проводимое таможней административное производство, возбужденное по ст. 16.1 ч.3., "Сообщение недостоверных сведений перевозчиком", максимальный штраф по которой составляет 50 тыс. руб., возможно, не завершится уголовным делом по факту контрабанды по ст. 188 УК РФ. Поскольку в деле изначально были допущены нарушения процессуального законодательства. Как заявляют адвокаты перевозчика, задекларирована часть груза была только потому, что вторая была транзитной и предназначалась для Северной Кореи. Что косвенно подтверждает руководство Находкинской таможни, сообщая, что в Находке не найдется ни одного склада для хранения такого количества мяса. На транзитную часть груза, согласно ст. 72 Таможенного кодекса декларация была подана позже в произвольной форме, что подтверждается документами, в которых обозначено время подачи. Достоверность показаний таможенника, принявшего документ, в настоящее время проверяется транспортной прокуратурой. Если они будут признаны соответствующими действительности, то дело о контрабанде рассыплется. Это означает, что таможня будет вынуждена за счет государственных средств возместить иностранной компании убытки, исчисляемые сотнями тысяч долларов.

По сообщениям информагентств, ситуация с теплоходом "Simper Fidelis", арестованным в Находке и подозреваемом в контрабанде мяса, явилась основанием для подписания 13 сентября главой Минэкономразвития Германом ГРЕФОМ приказа об отстранении на месяц от занимаемой должности начальника Находкинской таможни Дальневосточного таможенного управления Алексея КОТЛЯРОВА. Вместо него назначен руководитель Наушкинской таможни КУЛЕШОВ, приступивший с понедельника к своим обязанностям. Как сообщают хорошо информированные источники, истинную причину отстранения Котлярова стоит искать в его не сложившихся отношениях с руководством ДВТУ. Тем не менее, ситуация с контрабандой мяса через Находкинскую таможню продолжает представлять интерес для правоохранительных органов.

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