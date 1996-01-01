"Гастролеры" торгуют утюгами

Дальнегорск захлестнула волна мошенничества. По данным местного ГОВД, "гастролеры" приезжают из Владивостока, Уссурийска, других районов и городов края.

26 декабря прошлого года сотрудники уголовного розыска задержали преступников, продававших по квартирам "высококачественные" чайники, перегоравшие через пару дней. Тогда мошенники отделались штрафами по 1 тыс. руб. с каждого. Пришлось вернуть пострадавшим и деньги за товар.

И вот недавно история повторилась. В дежурную часть ГОВД обратилась 73-летняя жительница улицы Пионерской и заявила, что к ней пришли двое парней - Сергей и Олег - и продали ей бытовую технику - чайник, набор столовых ножей, утюг и кухонный набор за 3 тыс. руб. на подарки родным. После ухода продавцов она показала товар соседке. Приглядевшись, они увидели на утюге трещину. Все остальное также было низкого качества и стоимостью в два-три раза ниже рыночных цен.

Продавцы также оставили бабушке координаты нового магазина "Техносила", находящегося якобы по проспекту 50 лет Октября, 52. Его открытие, по словам молодых людей, должно было состояться 31 июля в три часа дня. Отправляющимся на презентацию предлагалось захватить с собой паспорт, так как приобретатели бытовой техники на 3 тыс. руб. (в магазине этот товар стоил будто бы 9 тыс.) автоматически становятся обладателями карточки с 30-процентной скидкой, и в день открытия магазина им может достаться приз.

Для полной достоверности наивной покупательнице оставили и номер телефона некоего Сергея ИЖУНИНА. Когда милиционеры показали потерпевшей фото мошенников, она сразу узнала их. Теперь они в розыске. Не исключено, что их сопровождает девушка 22-25 лет.

Многие дальнегорцы уже видели у себя во дворах и квартирах респектабельных на вид молодых людей с удостоверениями фирмы и бейджиками на пиджаках. Они ходят по домам в дневное время, когда можно застать разве что пенсионеров да домохозяек, и предлагают купить товар со скидкой из магазина, который будто бы должен вот-вот открыться. Следствию трудно доказать факт мошенничества, ведь покупки совершаются добровольно. Но совсем другое дело, если товар не годен к употреблению. Милиция советует гражданам быть бдительнее и не спешить с покупкой, запрашивать сертификат качества на предлагаемый товар, паспорта и удостоверения продавцов, записывать номер их машины.