www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"Гастролеры" торгуют утюгами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальнегорск захлестнула волна мошенничества. По данным местного ГОВД, "гастролеры" приезжают из Владивостока, Уссурийска, других районов и городов края.

26 декабря прошлого года сотрудники уголовного розыска задержали преступников, продававших по квартирам "высококачественные" чайники, перегоравшие через пару дней. Тогда мошенники отделались штрафами по 1 тыс. руб. с каждого. Пришлось вернуть пострадавшим и деньги за товар.

И вот недавно история повторилась. В дежурную часть ГОВД обратилась 73-летняя жительница улицы Пионерской и заявила, что к ней пришли двое парней - Сергей и Олег - и продали ей бытовую технику - чайник, набор столовых ножей, утюг и кухонный набор за 3 тыс. руб. на подарки родным. После ухода продавцов она показала товар соседке. Приглядевшись, они увидели на утюге трещину. Все остальное также было низкого качества и стоимостью в два-три раза ниже рыночных цен.

Продавцы также оставили бабушке координаты нового магазина "Техносила", находящегося якобы по проспекту 50 лет Октября, 52. Его открытие, по словам молодых людей, должно было состояться 31 июля в три часа дня. Отправляющимся на презентацию предлагалось захватить с собой паспорт, так как приобретатели бытовой техники на 3 тыс. руб. (в магазине этот товар стоил будто бы 9 тыс.) автоматически становятся обладателями карточки с 30-процентной скидкой, и в день открытия магазина им может достаться приз.

Для полной достоверности наивной покупательнице оставили и номер телефона некоего Сергея ИЖУНИНА. Когда милиционеры показали потерпевшей фото мошенников, она сразу узнала их. Теперь они в розыске. Не исключено, что их сопровождает девушка 22-25 лет.

Многие дальнегорцы уже видели у себя во дворах и квартирах респектабельных на вид молодых людей с удостоверениями фирмы и бейджиками на пиджаках. Они ходят по домам в дневное время, когда можно застать разве что пенсионеров да домохозяек, и предлагают купить товар со скидкой из магазина, который будто бы должен вот-вот открыться. Следствию трудно доказать факт мошенничества, ведь покупки совершаются добровольно. Но совсем другое дело, если товар не годен к употреблению. Милиция советует гражданам быть бдительнее и не спешить с покупкой, запрашивать сертификат качества на предлагаемый товар, паспорта и удостоверения продавцов, записывать номер их машины.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru