Одесса в ярости

В ряде таежных районов края объемы самовольных порубок превышают объем официальных лесозаготовок в несколько раз. Поэтому в рейды по лесам Приморья вместе с работниками Управления по борьбе с экономической преступностью, ГАИ, а также специнспекцией "Тигр" теперь отправляются специалисты "Росприроднадзора".

В тылу у браконьеров

Группа в составе 6 человек выехала к верховьям реки Малиновка 28 августа. По поступившим сведениям, в Дальнереченском районе браконьеры вели масштабные лесозаготовки на территории Пожигинского лесничества Малиновского лесхоза. Деляна находилась примерно в 30 километрах от села Пожига. Зная, что наблюдение и оповещение у браконьеров находится на высоком уровне, группа двинулась окольными путями и въехала на предполагаемую точку через соседний Красноармейский район. 12-часовой объезд, который пришлось сделать участникам рейда, себя оправдал - два джипа, на которых передвигались сотрудники, преодолели все препятствия и заехали по таежным тропам прямо в тыл браконьерам.

В этом достаточно труднодоступном месте о недавнем таежном великолепии напоминали лишь свежие пеньки да всевозможные запчасти от тракторов и прочей техники. Остался на вырубке и вагончик, в котором, по всей видимости, жили заготовители. Свою стоянку, судя по оставленным следам, они покинули совсем недавно.

Джипы двинулись дальше. Но спустя несколько часов возле брода через реку Малиновку участники рейда наткнулись на свежие следы лесовоза. Возникли два вопроса: куда они ведут и откуда двигался груженый тягач? Чтобы найти ответы, группе пришлось разделиться на два экипажа. В каждом из них оказалось по одному сотруднику милиции. Один джип двинулся через брод за лесовозом, а другой по проторенным следам повернул в обратную сторону.

Через несколько километров второй экипаж выехал на поляну, на которой располагался лесосклад. Судя по всему, здесь совсем недавно кипела работа. Об этом свидетельствовали и 16 свежеспиленных сортиментов дуба, еще не остывшее кострище и вагончик-бытовка, где находились личные вещи лесорубов и запасные части к различной технике. Но, по официальным данным, никакого заготовительного участка в этом месте быть не могло. Стало ясно - группа наткнулась на браконьерскую стоянку.

Внезапно тишину нарушили визг бензопилы и звук падающего дерева. Вскоре совсем рядом затарахтел трактор. Он спускался к лесоскладу, таща за собой три спиленных дуба. Тракториста и двух вальщиков задержать оказалось несложно: узнав, что среди незваных гостей находится сотрудник милиции, браконьеры не оказали сопротивления. Двое из них назвали свои паспортные данные. Правда, третий отказался давать объяснения, но такое поведение участникам рейда было не в новинку. Старший группы, сотрудник подразделения по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД Приморского края, отправил одного из своих товарищей на джипе в соседнее село, за подмогой.

Как плохой боевик

Дальнейшее действо напоминало плохой боевик. Начинало смеркаться, когда на делянку въехал джип. Но не тот, на котором приехали правоохранители. Из машины вышел не слишком трезвый мужчина, который начал уговаривать милиционера и сотрудника специнспекции "Тигр" покончить дело миром, то есть принять обещанную взятку и закрыть глаза на все увиденное. Когда этот фокус не удался, "бригадир" повел себя крайне агрессивно. Для начала он заявил, что уничтожит все вещественные доказательства, дабы милиционерам не к чему было придраться, и схватился за бензопилу. Ее отбирали у него всем миром.

Агрессия была объяснима. Этот гражданин, известный в определенных кругах под кличкой Одесса, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, поэтому милиционер и "бригадир" сразу же узнали друг друга. Не исключено, что на хмельного браконьера нахлынули старые обиды.

Одесса разбушевался. Он подбивал лесорубов бежать, угрожал всем окружающим страшной местью и даже схватился за канистру с топливом, уверяя, что устроит глобальное пожарище. Закончилось тем, что он плеснул-таки из канистры, облив и своих товарищей, и участников рейда, а часть бензина попала в костер. Вспыхнуло пламя, которое могло легко перекинуться на людей. Милиционер бросился на "бригадира" и выбил у него канистру. Но у подозреваемого в руках уже оказалась цепь от бензопилы. Завязалась нешуточная борьба. Браконьер не собирался сдаваться. Один из ударов цепью достиг своей цели, но вид крови не остановил Одессу. Даже поняв, что проигрывает в силе и ловкости, он продолжал взывать к своим растерявшимся товарищам: "Что вы смотрите! Бейте ментов!" Тем временем сотрудник инспекции "Тигр" нашел кусок кабеля и попытался связать буяна.

Один из задержанных лесорубов, пребывавший до этого в состоянии ступора, оживился. Выхватив нож, он приставил его себе к горлу и заголосил, что убьет себя или кого-нибудь из своих товарищей, если Одессу немедленно не отпустят. По легкому безумию в глазах было ясно, что эту угрозу он в любой момент способен привести в исполнение.

Сотрудник УВД имел при себе табельное оружие. Но в полной темноте, из которой языки костра выхватывали лишь призрачные тени, на маленьком пятачке, где находились шесть человек, любой выстрел мог иметь фатальные последствия. И "бригадира" пришлось отпустить...

Подмога пришла через сутки

Не успела улечься горячка схватки, как в темноте снова зарокотал мотор джипа. Теперь кроме "бригадира" в нем находился еще один парень, настроенный столь же решительно. Обнаглевшие браконьеры сначала накинулись с кулаками на лесорубов, которые так и не вступились в первый раз за своего начальника. Сотруднику милиции пришлось обнажить оружие и привести его в боевую готовность. Но после того как прозвучало первое предупреждение в адрес Одессы с его новым подручным, насмерть перепуганные лесорубы попытались прикрыть начальника собой. Они просили не стрелять, обещали, что сами усмирят и увезут своего босса... А через голову заступников в милиционера и сотрудника "Тигра" летели камни, которыми швырялись обезумевшие от злобы браконьеры.

Чтобы избежать трагедии и повального побоища, пришлось дать добро на то, чтобы все участники этого криминального фарса покинули место действия. Лесозаготовители уехали. Раненого милиционера кое-как перевязали. Вскоре на делянку вернулся третий член природоохранного экипажа, который из ближайшего села смог дозвониться до отдела милиции и вызвать подмогу. Она прибыла только к вечеру следующего дня. И все это время трое сотрудников группы неусыпно держали круговую оборону, охраняя отбитые у браконьеров вещественные доказательства.

Поскольку личности всех лесорубов были своевременно установлены, задержать их труда не составило. Сейчас они ждут окончания расследования. По факту самовольной порубки на территории Малиновского лесхоза возбуждено уголовное дело. А "бригадир" ожидает суда в следственном изоляторе. Он, помимо всего прочего, обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника милиции. В перспективе за все подвиги ему "светит" до 20 лет лишения свободы.