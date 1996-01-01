Глава приморского ФСБ может уйти на пенсию

Руководитель Управления ФСБ по Приморскому краю Валерий Жиляев в скором времени оставит свою должность.

Как стало известно "ЗР", федеральное руководство ФСБ не подписало с ним новый контракт на продление полномочий, и, скорее всего, Валерия Жиляева ожидает уход на пенсию. В этом году ему исполнилось 55 лет. Имя нового руководителя регионального управления ФСБ пока не известно. В настоящее время Валерий Жиляев продолжает исполнять обязанности главного "фээсбэшника" Приморья.