Мощь кораблей ТОФ проверят на "Индре"

Во вторник, 20 сентября, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота под флагом заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Сергея АВРАМЕНКО отправится в поход по странам Юго-Восточной Азии - Индии, Вьетнаму, Сингапуру, Индонезии и Таиланду.

В Индии российские моряки примут участие в масштабных совместных российско-индийских военно-морских учениях "Индра-2005". Визит продлится по 14 декабря.

В составе отряда: гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", средний морской танкер "Печенга" и морской буксир "Калар".