Ящурная политика

Чрезвычайным можно назвать заседание комитета по продовольственной политике Законодательного собрания Приморского края, которое состоялось 8 сентября. Это и не -удивительно, если учесть, что главным вопросом на нем стало обсуждении ситуации с эпидемией ящура в крае. Былые обтекаемые формулировки краевых чиновников о преувеличенной опасности эпидемии канули в Лету. Край стоит на пороге массового забоя скота, и тут уже не до успокоительных инъекционных комментариев. Кому-то надо отвечать за произошедшее.

На массовом забое скота, к слову, настаивает московская комиссия, которая работает в Приморье уже две недели.

Заместитель руководителя Россельхознадзора по Приморскому краю Владимир СЕМЕНОВ считает эту меру преждевременной. Однако скот потихоньку уничтожают, и к началу заседания комитета ликвидировано уже 530 голов. На очереди, по словам руководителя департамента сельского хозяйства краевой администрации Александра ТАБАЧЕНКО, еще 1200 голов крупно-рогатого скота. На наш взгляд, этим дело не ограничится. Элементарный поверхностный анализ показывает, что под угрозой уничтожения находится, как минимум, 5 тысяч коров. Примерно такое поголовье находится сейчас в девяти поселках семи муниципальных образований края, где уже выявлены больные животные и объявлен карантин.

В карантине, кстати, оказались не только животные, но и люди, включая съемочные группы телеканалов ОРТ и НТВ, застрявшие в районном центре Хасанского района - Славянке. И это единственный с большой натяжкой забавный эпизод продолжающейся эпидемии.

- В детстве я жил в Ростовской области и хорошо помню, как тамошняя эпидемия ящура погубила весь местный скот, - вспоминает краевой депутат Анатолий ЧИСТЯКОВ.

Детство Анатолия Чистякова, если что, пришлось на советское время, когда вопросы элементарного выживания не ставились в зависимость от наличия в селах личного скота. Сегодня времена изменились. Неудивительно, что главы муниципальных образований и председатели местных дум бьют тревогу, забрасывая краевую администрацию и ЗС письмами, созвучными по содержанию, например, запросу Думы Михайловского района:

"Со 2 сентября село Абрамовка отрезано от внешнего мира в связи с эпидемией ящура, поразившего на вечер 4 сентября 48 животных, принадлежащих частным лицам. Созданы неудобства для жителей Михайловского, Хорольского и Ханкайского районов в связи с отсутствием возможности кратчайшего проезда в населенные пункты этих районов. В настоящее время к депутатам Думы Михайловского района обращаются жители Абрамовки и близлежащих сел со следующими вопросами: 1. Почему стала возможней вспышка ящура и почему краевые и федеральные органы власти не приняли своевременные меры по недопущению распространения этой болезни из Хабаровского края? 2. Каким образом в случае забоя больных животных будет компенсироваться их стоимость? В селе Абрамовка отсутствуют предприятия, высокая безработица среди жителей, и крупный рогатый скот является основным источником существования семей сельских жителей".

Дабы не возникало сомнений в актуальности поднятой михайловскими депутатами проблемы, сообщим, что в зоне эпидемии, включающей 9 поселка, где выявлены больные животные, проживают примерно 25 тысяч человек. Если же будет принято решение о массовом забое скота, то количество пострадавших, как вы понимаете, кратно возрастает. В этой ситуации краевые депутаты, половине из которых в следующем году предстоит переизбираться именно в сельских районах, не стали уходить от поставленных вопросов и плавно переадресовали их департаменту сельского хозяйства.

Александр Табаченко, понимая, что является живым щитом между возмущенным населением и высшим краевым руководством, вину ни на кого перекладывать не стал. Впрочем, он ее вообще не признал. По его информации, ни о каком распространении ящура в крае не может быть и речи.

- Как только 26 августа была получена информация о наличии больных животных в селе Красный Кут Спасского района, этот населенный пункт в течение суток был полностью изолирован от внешнего мира, - сообщил Табаченко депутатам. - О том, что это действительно так, говорит хотя бы тот факт, что в соседних селах больных среды животных не появилось.

Появление ящура в других районах края руководитель департамента объясняет вакцинацией, в ходе которой либо заболели, либо переживают инъекционный период животные с ослабленным иммунитетом. Звучит, в принципе, убедительно, если бы не целый ряд нюансов. Во-первых, в Хабаровском крае появление ящура было зафиксировано еще 22 августа, но каких-либо дизбарьеров между двумя субъектами организовано не было (Да и из Хабаравска ли вирус?). Во-вторых, вакцинация на практике проходила не так быстро, как на бумаге. Она вообще еще не начиналась, когда больные животные с подозрением на ящур стали появляться в других муниципальных образованиях края. Соответствующей вакцины просто не было.

Правда, краевые власти к дефициту вакцины, конечно, не причастны. Деньги в размере 600 тыс. руб. на препараты были выделены незамедлительно. Вот только профильный институт в поставках вакцины Приморью, по словам Владимира Семенова, почему-то отказывал, а Минсельхоз запросы краевой администрации игнорировал. Между тем, вакцина в августе уже была. Хабаровский край получил необходимые препараты, датированные 5 мая. Имеет ли здесь место халатность отдельных федеральных чиновников или какие-то коммерческие соображения профильного института, приморские депутаты хотят выяснить с помощью Генеральной прокуратуры. Прокуратуре же предложено разобраться и с качеством профилактических мер по нераспространению эпидемии во всех субъектах РФ, где обнаружен ящур. Дело в том, что депутатов очень заинтересовал тот факт, что в хабаровских очагах эпидемии - Вяземском и Бикине - приморские наблюдатели от Россельхознадзора никаких заградительных барьеров и мер дезинфекции не обнаружили.

При таком подходе к существу вопроса эпидемия ящура на Дальнем Востоке может приобрести некоторый политический характер очевидных трений между регионами. Хотя о первоначальном происхождении эпидемии - китайском - регионам вроде бы как договориться удалось. Кстати, несмотря на первичные выводы московской комиссии о достаточности профилактических мер, предпринятых приморскими властями, на общую победу в этих трениях Приморью рассчитывать не приходится.

Если уж дело дойдет до прокуратуры, то наверняка выяснится, что при формировании бюджета на текущий год, расходы на содержание ветеринарной службы края вообще не предусматривались. И это при том, что уже несколько лет Приморью реально угрожает птичий грипп. Только благодаря настойчивости депутатов-аграриев на эти цели все-таки удалось предусмотреть 37 млн руб. Но избежать почти двойного сокращения ветеринарной службе не удалось, и именно нехватка специалистов не позволяет сегодня надлежащим образом проводить вакцинацию и реализовать комплекс профилактических мер.

Кроме того, техническое оснащение ветслужбы края пребывает на уровне 80-х. Не хватает элементарного - транспорта. В результате для дезинфекции привлекаются пожарные машины, которые к подобного рода мероприятиям не приспособлены в принципе. Не выполняются в полном объеме из-за отсутствия средств и рекомендации МЧС трехлетней давности по профилактике птичьего гриппа и ящура. Поэтому не исключено, что одной из причин распространения ящура как раз и стала прошлогодняя экономия на ветеринарии.

Впрочем, это не единственный спорный момент в условном перекладывании вины за случившееся с региона на регион. Если в китайском происхождении ящура сомнений ни у кого нет, то остается открытым главный вопрос: через хабаровскую или приморскую лазейку проникла на российский Дальний Восток злосчастная эпидемия?

Конечно, на колесах личных авто или подошвах ботинок и туфель вирус ящура мог занести кто угодно. Но, как известно, наиболее эффективный способ миграции ящура - это сырое зараженное мясо.

В прошлом году в Китае было зафиксировано 16 случаев заболевания ящуром. После этого санитарные службы запретили ввоз сырого мяса из Поднебесной. Запрет вроде бы действует и по сей день, но, по нашим неофициальным источникам, мясо из Китая в Россию все-таки поступает, и немало предпринимателей сколачивают на этом импорте солидный капитал. Да и не только предприниматели. Наверное, многие еще помнят историю двухлетней давности с исчезновением в рыбном порту Находки целого судна с контрабандным мясом. По одной из газетных версий того времени, к этому мясу имели отношение коммерческие структуры, скажем так, дружественные теперь уже бывшим влиятельным чиновникам из краевой прокуратуры.

Так ли оно на самом деле, утверждать не беремся, но то, что китайское мясо - в смысле животных - в России есть, это факт, доказать который при небольшом напряжении силовых структур не составит большого труда - просто подойти к мясному прилавку любого магазина.

Но наиболее тягостные мысли сегодня связаны с компенсацией населению убытков при забое скота. Пока никаких решений по этому поводу в краевой администрации не принято. Александр Табаченко считает, что это прерогатива краевых депутатов. Депутаты, в принципе, с согласны, но пока не могут определиться с источником финансирования. По самым скромным подсчетам, если не будет принято решение о массовом забое скота, на компенсационные расходы при средней стоимости взрослой коровы в 15 тыс. руб. уже сегодня требуется порядка 20-25 млн руб. Но, похоже, что "скромные" подсчеты население не устраивают. В противном случае они не прятали бы своих домашних кормилиц от ликвидационных групп.

Между тем заседание ЗС Приморского края намечено на конец сентября. Если к этому времени не будут получены ответы на вопросы михайловских депутатов, то при такой тенденции не исключено, что массового забоя скота избежать не удастся. В этом случае, кто виноват и кто чего не сделал, решать будет уже само население.