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Краевые спасатели сменили адрес и телефон
В начале сентября поисково-спасательная служба (ПСС) Приморского края, которая находится во Владивостоке, сменила место жительства. Сейчас ПСС находится в здании краевой пожарной службы по ул. Вострецова, 19.
Известный приморцам прежний владивостокский телефон спасателей 212-888 уже недействителен. Теперь в ПСС можно звонить только по телефону центральной диспетчерской пожарной и спасательной служб "01".
В связи с переездом краевой ПСС и образованием новой службы - Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда - половина спасателей добровольно перешла работать в его приморский филиал, под крыло федерального бюджета. В краевой ПСС образовалась кадровая брешь - вместо положенных по штату 32 человек в наличии 11. Если раньше в смену работали 3-4 спасателя, которые могли проводить водолазные работы и операции по спасению на скалах, то сейчас это невозможно. Набрать новых людей непросто. Еще сложнее найти деньги и время на их обучение.
Кроме того, в ДВР ПСО отошли все автомобили и часть оборудования приморских спасателей. Сложилась интересная ситуация: водолазное снаряжение осталось у краевой ПСС, а специалисты ушли в ДВР ПСО. Ни та, ни другая служба не имеет права делиться оборудованием или людьми. Выходит, пока водолазные работы проводить некому. "Но если будет что-то серьезное, мы найдем способ помочь", - заверяет и.о. начальника Приморской ПСС Олег СИМАНОВИЧ. В остальном объекты работы прежние: лесные пожары, поиск людей, автоаварии, наводнения, землетрясения и так называемые "социальные вызовы".
В ПСС говорят, что служба будет укомплектована людьми и недостающей техникой уже в скором времени. Например, через неделю в распоряжение службы перейдет японский аварийно-спасательный автомобиль марки Nissan, оснащенный специальным оборудованием "под завязку".
Добавим, что новое место жительства спасателям нравится больше - отсюда проще и быстрее доехать до места происшествия, чем с прежнего на Тихой.
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