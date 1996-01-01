"В этом доме поселился замечательный сосед", - подумали мы через час после начала разговора, на который нас пригласили жильцы одной из владивостокских многоэтажек. Истории сыпались одна любопытней другой.

Все началось около четырех лет назад, когда в дом вселился некий гражданин с супругой и сыном-подростком. Во Владивосток они переехали из какого-то районного городка. Поговаривают, переехали неспроста. Вроде был там скандал, связанный то ли с убийством чьей-то собаки, то ли с покалеченным человеком. В общем, история мутная - факты не доказаны, но все же...

Поначалу семья понравилась. "Как переехали, мы в гости их пригласили, чай пить. Показалось - такие хорошие люди, но потом..." - начала рассказ соседка новоселов.

Лазьте домой через окно

Как только Евгений Андреевич вступил на порог площадки своего этажа, по-хозяйски заявил, что стоять на этом месте железной двери. Дверь образовалась словно по мановению волшебной палочки. А к вечеру того же дня наш герой собрал соседей и стал требовать с каждой семьи по 1,5 тысячи рублей за ее установку. Стоит сказать, что под защитой новой двери оказались шесть квартир этажа. Получается, что полая железная дверь без особых изысков влетала в копеечку и обошлась ни много ни мало в 9 тыс. руб. А что делать? Ключ-то от двери нужен. "Выпивошки из N-ой квартиры, разумеется, никаких денег ему не дали. Откуда у них? - рассказывают соседи. - Тогда его жена сказала: "Значит, будете лазить через окно".

Кроме того, предприимчивый сосед предложил за определенную плату вывести из каждой квартиры звонок на специальную панель "своей" двери. Кто-то отказался, кто-то согласился. Одна соседка наняла мальчишку, который протянул ей звонок за гораздо меньшие деньги, чем предлагал сосед. Через несколько дней звонок был сожжен.

Спустя какое-то время жена Евгения Андреевича стала применять интересную практику - закрывала эту самую железную дверь на полтора оборота, и никто не мог после работы попасть домой. Благо через балкон одной из соседок можно попасть в подъезд. Так и ходили, так и жили... Но однажды соседям это надоело, и защелку со злосчастного замка спилили.

"Я его боюсь"

"Он обижает только слабых и беззащитных: детей, одиноких женщин и маленьких собак. Мою семью он не трогает. Меня он боится. А Валя - одинокая женщина, без мужа. И чем ее собачка ему помешала?" - рассказывает бойкая соседка. Как выяснилось, нашему товарищу мешает жить многое.

Валина квартира расположена достаточно далеко от жилья Евгения Андреевича, чтобы не слышать скулежа маленькой псины. Но новому жильцу собака все-таки помешала, а может, это был предлог, но он постучал в дверь Валентины. Когда Валя открыла, он схватил ее за шею и молча стал душить. Об инциденте свидетельствовали исцарапанные шея и грудь Валентины. "У него глаза были ненормальные. Я его боюсь", - говорит пострадавшая. С такими бы вещдоками - да на медэкспертизу, а потом - с заявлением в милицию... Но нет. Женщина настолько испугалась, что предпочитает обходить ненормального соседа десятой дорогой.

Местные дети, играющие во дворе, тоже ему помешали. Они слишком шумят и порой за это получают от "доброго" дяди тычки и подзатыльники. Одного мальчика, который по неосмотрительности, наверное, залез на гараж Евгения Андреевича, он скинул с него, а затем толкнул об угол гаража...

Сломанная дверь

Подъездная дверь - и та против него. По программе "Приморью - достойную жизнь" в этом довольно сыром и грязном подъезде была установлена металлическая дверь с кодовым замком. Вы слышали, как хлопает железная дверь? А его окна выходят аккурат на ту сторону, так же, как и окна других жильцов. Собрались все вместе и порешили приспособить в дверь пенопласт - чтобы не хлопала. Вечером того же дня "замечательный" сосед вышел из дому с "турбинкой" и спилил язычок замка двери, да еще погнул ее часть у косяка таким образом, что теперь она не закрывается вовсе.

Поступок Евгения Андреевича имел более серьезные последствия, чем он предполагал. Многоэтажный дом построен давно, а ремонта не было много лет. Стали жильцы просить у администрации благоустройства, мол, хотим жить по человечески, а им вполне резонно ответили: если вы не цените то, что вам дают и испортили входную дверь на третий день после установки, то не видать вам ремонта.

Можно рассказать о многих инцидентах. И о том, как сосед на машине переехал безобидную собачонку, или как он выводил свою псину справлять нужду на цветочки, посаженные соседской бабушкой...

Незаконный балкон

Желая добавить полезной площади своей квартире, Евгений Андреевич решил построить себе балкон. Благо человек "рукастый", инструментами пользоваться умеет. Но вот незадача: окна комнаты, к которой предполагалось пристроить дополнительную часть квартиры, находятся под прямым углом к соседскому балкону. Что делать? Хозяйка лоджии Анжела, поняв намерение соседа, поговорила с ним и попросила отодвинуться от ее балкона на полметра - в противном случае он перекроет стороной своей пристройки половину ее застекленной лоджии. Он согласился, но когда через две недели Анжела вернулась из отпуска, дома ее ждали разбитые стекла лоджии, повергнутый в отчаяние старик отец и вполовину меньше света в детской.

Соседи рассказывали, что после отъезда Анжелы строительство развернулось в полном масштабе. Евгений Андреевич денно и нощно что-то долбил и сверлил. Когда же он стал заваривать железными листами половину балкона Анжелы, ее папа решил этому воспрепятствовать. Сосед вместе со своей женой и сыном отпихивались от старика и материли на чем свет стоит. Тогда ветеран Великой Отечественной стал бить стекла собственного балкона с криком: "Зачем мне теперь окна, если они железом закрыты?!"

Конечно, никакого разрешения на подобное строительство у рачительного соседа не было. Не попросил он разрешения на свои действия и у соседей - хотя должен был.

Человек в футляре

Еще одной характерной чертой нашего колоритного персонажа является его чрезмерное стремление отгородиться ото всех, пометить, если хотите, свою территорию, игнорируя все запреты. И новый балкон-то у него с внешними защитными жалюзи до самого пола, и дверь входная, как вход в крепость. Тут же камера слежения. Рядом с дверью - огромные сейфы на амбарных замках - все аккуратно и надежно. Электрощиток со счетчиком тоже весь на замках.

И телефона домашнего нет ни в одном справочнике - "абонент снял свой номер со справки", и все тут. И нельзя его никак достать. Помешали ему женщины на улице, вышел, пнул болонку, ушел домой. Мужчины пошли к нему разбираться, а он сидит, смотрит в свою камеру и не выходит - матерится в щелочку. Приносят ему предписания о незаконном строительстве жилья (они должны быть вручены лично в руки) - Евгений Андреевич дверь не открывает.

Закон есть закон

"Такого бардака раньше в доме не было", - утверждают все соседи. Но сделать ничего не могут. Участковый милиционер рассказал нам, что описанные выше истории он знает, и что жильцы приходили целой делегацией, но на просьбы предоставить доказательства или составить документ, свидетельствующий о каком-либо инциденте, отвечали отказом. "Они приходили и спрашивали: "Что нам делать? Как нам поступить?" - говорит участковый. - Я спрашиваю: когда он побил мальчика? Отвечают: "Ой, это давно было, год назад..." И ничего конкретного.

А что должен сделать в таком случае участковый? Закон может действовать только при наличие доказательств, свидетелей, каких-либо документов. Неужели трудно, как только мальчонку тронул "замечательный" сосед, написать на него заявление? А та же Валентина, которая покорно снесла побои? Получается, что он обижает только слабых...

Если у Евгения Андреевича опасные психические отклонения - ему нельзя жить в обществе. Но признать человека неадекватным может только суд. А для этого нужны факты, которых будет достаточно для возбуждения дела. Вот так и получается - живет человек в доме уже почти четыре года, ни в чем себе не отказывает и не думает о том, что собственная свобода заканчивается в тот момент, когда начинается свобода других людей.