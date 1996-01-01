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УБОП "накрыл" "Нью-Васюки"
29 августа совместными усилиями краевых УБОП, СОБРа и Первомайской прокуратуры была проведена операция по изъятию контрафактной продукции в небезызвестном магазине "Нью-Васюки", обосновавшемся на первом этаже здания ПромстройНИИпроект" (проспект Красного Знамени, 59). Итог акции - изъятие около 37 тысяч пиратских дисков: компьютерных, DVD и аудио-CD. По предварительной оценке специалистов, около 80% из них изготовлены нелегально.
За последние полгода это второй мощный удар, нанесенный правоохранительными органами, по местным видео-пиратам. Первый был сделан 26 мая этого года. Напомним, что в этот день в Первореченском районе Владивостока был ликвидирован подпольный завод по изготовлению пиратских дисков.
Операция "Нью-Васюки" началась утром 29-го, а завершилась 30 августа в 15.00. Как стало известно "ЗР", перед этим в течение длительного времени сотрудниками отдела по подрыву экономических основ организованных преступных формирований УБОП краевого УВД была проведена большая оперативная работа. Во-первых, был ликвидирован филиал "Нью-Васюков" в торговом центре "Зеленый Остров" на улице Калинина, 242. После этой операции было возбуждено уголовное дело, ниточка от которого протянулась до проспекта Красного Знамени, 59.
Дурная слава "самого контрафактного магазина Владивостока" давно витала над "Нью-Васюками". За красивой вывеской, внешним лоском персонала и "фирменным" торговым оборудованием скрывались заурядные торговцы пиратской продукцией. Избежать законных репрессий со стороны правоохранительных органов до поры до времени им помогала дружба с некоторыми влиятельными милицейскими чинами. Так, УБОП, к примеру, располагает данными о совместном отдыхе представителя дирекции "Нью-Васюков" с начальником криминальной милиции одного из районов Владивостока.
Появление оперативников ввело персонал магазина в ступор. Как метко заметил один из оперов, "продавцы даже не понимали, что происходит, настолько они были уверены в своей недосягаемости". Во время операции в "Нью-Васюках" находился один из его директоров Евгений МИШИН. Двое других, по словам убоповцев, участвовавших в изъятии контрафакта, "наблюдали за ликвидацией своего магазина из-за угла". На подмогу пираты вызвали двух адвокатов с тремя помощниками. Адвокатов собровцы любезно оставили наблюдать за ходом операции, а их помощников выставили за дверь.
Помимо контрафактной продукции были изъяты финансовые документы и оборудование для упаковки DVD и CD. По оперативным данным, контрафакт пираты получали "на штырях" из Москвы. Во Владивостоке происходила их расфасовка и целлофанирование. Внешне левые диски, что DVD, что СD, практически ничем не отличались от настоящих. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный правоохранительными органами владельцам "Нью-Васюков", зашкаливает за 7,5 миллионов рублей. На сегодняшний день на дверях магазина замок. Интересно, надолго ли?
- Конечно, хозяева "Нью-Васюков" могут снова взять в банке кредиты и закупить товар. Но мы им не советуем этого делать - разорятся, - говорят убоповцы. По словам сотрудников УБОП, закрытие "Нью-Васюков" - это только часть плановой борьбы с торговцами контрафактом. Следующий шаг - ликвидация оптовых складов пиратских DVD и CD.
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