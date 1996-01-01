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Появился кандидат в прокуроры края
Вопрос о согласовании кандидатуры на должность прокурора Приморского края будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания 28 сентября.
Предварительно его обсудят в профильном комитете по региональной политике и законности, заседание которого запланировано на 13 сентября. Свое мнение по кандидатуре в течение 10 дней также должен высказать губернатор края. Решение о согласовании кандидатуры принимается простым большинством голосов от установленного числа депутатов. В случае если решение парламентариев расходится с мнением губернатора, оно должно быть принято не менее чем двумя третями от установленного числа депутатов ЗС.
На должность прокурора Приморского края генеральный прокурор России Владимир УСТИНОВ предложил кандидатуру Александра АНИКИНА.
ДосьеАникин Александр Александрович - 1960 года рождения, имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры трудится с 1982 г. Работал старшим следователем прокуратуры района, города, прокурором-криминалистом прокуратуры области, Муромским городским, прокурором Владимирской области, первым заместителем прокурора Рязанской области. С 2000 г. - прокурор Тверской области.
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