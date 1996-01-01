Появился кандидат в прокуроры края

Вопрос о согласовании кандидатуры на должность прокурора Приморского края будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания 28 сентября.

Предварительно его обсудят в профильном комитете по региональной политике и законности, заседание которого запланировано на 13 сентября. Свое мнение по кандидатуре в течение 10 дней также должен высказать губернатор края. Решение о согласовании кандидатуры принимается простым большинством голосов от установленного числа депутатов. В случае если решение парламентариев расходится с мнением губернатора, оно должно быть принято не менее чем двумя третями от установленного числа депутатов ЗС.

На должность прокурора Приморского края генеральный прокурор России Владимир УСТИНОВ предложил кандидатуру Александра АНИКИНА.