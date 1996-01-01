Против вируса "Азия-1" и не только

Ветеринарные службы России и Китая создадут единую систему по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями.

Об этом сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Евгений НЕПОКЛОНОВ по итогам переговоров с китайскими коллегами. По его словам, была достигнута договоренность об обязательной вакцинации животных, в первую очередь, против ящура типа "Азия-1", содержащихся в хозяйствах, которые находятся на приграничной территории.

Отметив, что "весной этого года в Китае было выявлено несколько очагов заболевания скота ящуром типа "Азия-1", Непоклонов добавил: "Принимая эти меры, мы хотим получить гарантию, что больше это заболевание не проникнет на нашу территорию". Ведь до ЧП в хабаровской деревне этот тип ящура никогда не фиксировался в России.