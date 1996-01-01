Кто первый начал битву народов в Суйфэньхэ, уже неважно

После материала "В Суньке обижают наших", в "ЗР" стало поступать много откликов как о дискриминации россиян в этом торговом городе, так и о провокационном поведении наших земляков в конфликтных ситуациях.

Так, в день 30-летия Суйфэньхэ, 9 августа, пока официальные лица готовились к праздничному приему, а торговый люд предвкушал увеличение продаж в связи с наплывом туристов, прибывший в этот же день турист из Приморья, бывший майор милиции Игорь МОИСЕЕНКО повздорил с китайским торговцем и... оказался в полицейском участке, а его "соперник"-китаец - на больничной койке с тройным переломом носовых хрящей.

Существуют две версии этого происшествия, естественно, что каждая из сторон обвиняет в конфликте другую, но факт остается фактом: русский - в тюрьме, а китаец в больнице. Попробуем сложить обе версии в одну.

...После приезда в город и расселения в гостинице туристическая группа отправилась на обед. Турфирма "МИК", которая привезла в Китай горе-туриста, продает отнюдь не дешевые туры - туристы селятся в лучшей гостинице Суйфэньхэ "Сюй Шэнь" и питаются в ресторане "Солнце-Земля" со шведским столом. Причем по "шведскому" принципу здесь открыт доступ не только к еде, но и выпивке. Правда, в полицейском участке Игорь Моисеенко утверждал, что был абсолютно трезв, но китайская сторона зафиксировала иное.

Как бы то ни было, после ресторана он, вдвоем с туристом из той же группы, пошел знакомиться с ассортиментом ближайшего торгового центра. В одном из павильонов, торгующем спортивной одеждой и аксессуарами, и произошел инцидент.

Как случилось, что женщина-продавец стала выгонять русских туристов из павильона и "для убеждения" ударила Игоря Моисеенко по спине палкой-шестом, которой снимала вещи с вешалок, уже неважно. Дальше все разворачивалось, как в боевике: нужно было дать сдачи, но не бить же женщину, - и вся ярость оскорбленного приморца досталась носу хозяина павильона, который также участвовал в процедуре выдворения. Естественно, что от удара стокилограммового майора в отставке китайский предприниматель оказался в глубоком нокауте, а в торговом центре начался гвалт. К павильону стали сбегаться китайские торговцы с вполне агрессивными намерениями; русские туристы, грамотно оценив обстановку, стали отступать к выходу.

В самый неподходящий момент Моисеенко оступился и порвал связки коленного сустава, а его попутчик, размахивая стулом, стал защищать товарища от наступавших со всех сторон разъяренных китайцев. Русским повезло, что почти сразу подоспела полиция и успокоила разбушевавшихся китайцев, иначе им могло крепко перепасть от численно превосходящего противника. Замешанных в конфликте китайцев и русских, в сопровождении переводчика из туристического агентства, доставили в полицейский участок.

Разбор "полетов" оказался для российской стороны неутешительным - количество повреждений, нанесенных китайцам, трудно сопоставимо с повреждениями, которые получили русские. Кто начал первым, китайские власти выяснять не стали и заключили Игоря Моисеенко под стражу. Его спутника отпустили на следующую ночь, после того, как он заплатил $ 290 китайцу за пораненную стулом руку и пообещал 600 юаней за разбитую губу другому пострадавшему китайцу, но этот долг им до сих пор не оплачен.

Моисеенко просидел в китайских застенках до 24 августа. Вызволять его ездил председатель комитета по туризму администрации Приморского края Сергей ПЫСИН лично. Китайские власти оформили проштрафившемуся туристу депортацию, даже без оплаты официальных штрафов. Однако, как узнал "ЗР" из неофициальных источников, возможность выехать на родину стоила ему $ 4 тыс., которые пришлось заплатить пострадавшему китайцу. Кстати, китаец за восстановление своего переломанного носа выложил 15 тыс. юаней, что составляет чуть менее $ 2 тыс.

Подводя итог сей истории, хочется отметить, что от этого инцидента пострадали не только китайцы, получившие телесные повреждения, досталось и всем русским, заходившим в этот злополучный день в торговый центр, где произошло ЧП. Рассказывают, что китайцы были особо грубы, так и "сыпали" матами, отказывались торговаться, в общем, провоцировали больше чем обычно. Об инциденте, который, напомним, пришелся на юбилей города, было доложено заместителю мэра Суйфэньхэ, об этом узнала и официальная делегация из России.

Среди потерпевших оказалось и туристическое агентство "МИК" - горе-туристы не оплатили часть стоимости путевки, хотя работники турфирмы за свой счет сделали для облегчения их участи многое. В общем, можно резюмировать, что в сложившейся конфликтной обстановке виноваты обе стороны - кто-то провоцирует, а кто-то не сдерживается, причем русские и китайцы легко меняются позициями. И, честно говоря, не совсем понятно, как исправить эту ситуацию, ведь не приставлять же к каждому бескультурному человеку, независимо от национальности, стража правопорядка. Тем более, как показывает практика, этим самым стражам тоже нужно поднабраться культуры.