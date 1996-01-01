Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кто первый начал битву народов в Суйфэньхэ, уже неважно
После материала "В Суньке обижают наших", в "ЗР" стало поступать много откликов как о дискриминации россиян в этом торговом городе, так и о провокационном поведении наших земляков в конфликтных ситуациях.
Так, в день 30-летия Суйфэньхэ, 9 августа, пока официальные лица готовились к праздничному приему, а торговый люд предвкушал увеличение продаж в связи с наплывом туристов, прибывший в этот же день турист из Приморья, бывший майор милиции Игорь МОИСЕЕНКО повздорил с китайским торговцем и... оказался в полицейском участке, а его "соперник"-китаец - на больничной койке с тройным переломом носовых хрящей.
Существуют две версии этого происшествия, естественно, что каждая из сторон обвиняет в конфликте другую, но факт остается фактом: русский - в тюрьме, а китаец в больнице. Попробуем сложить обе версии в одну.
...После приезда в город и расселения в гостинице туристическая группа отправилась на обед. Турфирма "МИК", которая привезла в Китай горе-туриста, продает отнюдь не дешевые туры - туристы селятся в лучшей гостинице Суйфэньхэ "Сюй Шэнь" и питаются в ресторане "Солнце-Земля" со шведским столом. Причем по "шведскому" принципу здесь открыт доступ не только к еде, но и выпивке. Правда, в полицейском участке Игорь Моисеенко утверждал, что был абсолютно трезв, но китайская сторона зафиксировала иное.
Как бы то ни было, после ресторана он, вдвоем с туристом из той же группы, пошел знакомиться с ассортиментом ближайшего торгового центра. В одном из павильонов, торгующем спортивной одеждой и аксессуарами, и произошел инцидент.
Как случилось, что женщина-продавец стала выгонять русских туристов из павильона и "для убеждения" ударила Игоря Моисеенко по спине палкой-шестом, которой снимала вещи с вешалок, уже неважно. Дальше все разворачивалось, как в боевике: нужно было дать сдачи, но не бить же женщину, - и вся ярость оскорбленного приморца досталась носу хозяина павильона, который также участвовал в процедуре выдворения. Естественно, что от удара стокилограммового майора в отставке китайский предприниматель оказался в глубоком нокауте, а в торговом центре начался гвалт. К павильону стали сбегаться китайские торговцы с вполне агрессивными намерениями; русские туристы, грамотно оценив обстановку, стали отступать к выходу.
В самый неподходящий момент Моисеенко оступился и порвал связки коленного сустава, а его попутчик, размахивая стулом, стал защищать товарища от наступавших со всех сторон разъяренных китайцев. Русским повезло, что почти сразу подоспела полиция и успокоила разбушевавшихся китайцев, иначе им могло крепко перепасть от численно превосходящего противника. Замешанных в конфликте китайцев и русских, в сопровождении переводчика из туристического агентства, доставили в полицейский участок.
Разбор "полетов" оказался для российской стороны неутешительным - количество повреждений, нанесенных китайцам, трудно сопоставимо с повреждениями, которые получили русские. Кто начал первым, китайские власти выяснять не стали и заключили Игоря Моисеенко под стражу. Его спутника отпустили на следующую ночь, после того, как он заплатил $ 290 китайцу за пораненную стулом руку и пообещал 600 юаней за разбитую губу другому пострадавшему китайцу, но этот долг им до сих пор не оплачен.
Моисеенко просидел в китайских застенках до 24 августа. Вызволять его ездил председатель комитета по туризму администрации Приморского края Сергей ПЫСИН лично. Китайские власти оформили проштрафившемуся туристу депортацию, даже без оплаты официальных штрафов. Однако, как узнал "ЗР" из неофициальных источников, возможность выехать на родину стоила ему $ 4 тыс., которые пришлось заплатить пострадавшему китайцу. Кстати, китаец за восстановление своего переломанного носа выложил 15 тыс. юаней, что составляет чуть менее $ 2 тыс.
Подводя итог сей истории, хочется отметить, что от этого инцидента пострадали не только китайцы, получившие телесные повреждения, досталось и всем русским, заходившим в этот злополучный день в торговый центр, где произошло ЧП. Рассказывают, что китайцы были особо грубы, так и "сыпали" матами, отказывались торговаться, в общем, провоцировали больше чем обычно. Об инциденте, который, напомним, пришелся на юбилей города, было доложено заместителю мэра Суйфэньхэ, об этом узнала и официальная делегация из России.
Среди потерпевших оказалось и туристическое агентство "МИК" - горе-туристы не оплатили часть стоимости путевки, хотя работники турфирмы за свой счет сделали для облегчения их участи многое. В общем, можно резюмировать, что в сложившейся конфликтной обстановке виноваты обе стороны - кто-то провоцирует, а кто-то не сдерживается, причем русские и китайцы легко меняются позициями. И, честно говоря, не совсем понятно, как исправить эту ситуацию, ведь не приставлять же к каждому бескультурному человеку, независимо от национальности, стража правопорядка. Тем более, как показывает практика, этим самым стражам тоже нужно поднабраться культуры.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов