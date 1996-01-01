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Нам дали 15 суток
К ночи улицы столицы Приморья отдаются на откуп хулиганам, пропойцам и наркоманам. Их неуемная энергия давно ищет своего применения на благо города и его законопослушных жителей через трудотерапию. Как признаются работники милиции, они и рады бы очистить ночной город от скверны, но больше чем на три часа этот контингент задержать не могут. Проблема в том, что у нас негде содержать арестантов.
В Административном кодексе достаточно статей, по которым суд может принять меру наказания в виде административного ареста - мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, распитие спиртных напитков в общественных местах, пользование услугами медвытрезвителя более двух раз за год, пардон, оправление естественных надобностей в общественных местах, несвоевременная уплата штрафов, побег с места ДТП и т.д.
В других городах края - Артеме, Уссурийске и Находке - есть заведения, в которых содержатся административно арестованные граждане. Но только не во Владивостоке. То есть приемник есть, но для выполнения своих функций он непригоден. Проблему усугубило закрытие в прошлом году медвытрезвителей. Это означало полную капитуляцию власти перед асоциальным элементом.
Знаменитый в прошлом приемник-распределитель, расположенный в тихом месте на п-ове Змеинка был построен в послевоенные годы. Полвека он выполнял воспитательно-трудовую функцию, пока к 2001 г. из-за отсутствия финансирования и последующей за ней антисанитарии, не был закрыт окончательно. Почти 20 лет в здании не проводился ремонт, а нагрянувшая СЭН, чьи инспекторы чуть ли не спотыкались об огромных крыс, прикрыла это заведение. С тех пор приемник-распределитель стал убежищем для дежурного наряда, присматривающего за тем, что еще не успели растащить жители соседних домов.
Как сообщил "ЗР" старший инспектор отдела организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирования милиции общественной безопасности УВД Приморского края Алексей ЯКУШКИН, на подписи у губернатора лежит документ, по которому планируется создать приемник-распределитель для содержания незаконных мигрантов.
За изоляцию иностранцев властям можно будет сказать "спасибо". Приморский край давно стал прибежищем незаконных мигрантов со всех концов света. Для того, чтобы отправить задержанного нарушителя на родину, нужны деньги, поиск которых может затянуться. В это время задержанный иностранец должен где-то содержаться и, по возможности, отрабатывать свое пребывание.
Все дело в сроках - план переустройства приемника в изолятор для иностранцев существовал еще четыре года назад, когда его только закрыли. На эти цели в городском бюджете даже было выделено 12 млн руб., из которых 2 млн освоены. Однако дальше дело не пошло.
Сегодня на восстановление здания необходим уже 21 млн руб., и с каждым днем эта сумма растет. Правда, через 3-4 года понадобится всего 2 млн, чтобы... снести здание - процесс разрушения грозит стать необратимым.
Найдется ли в обновленном приемнике место для нарушителей общественного порядка, большой вопрос. Хотя на хулиганах и прочих арестованных город мог бы заработать. Месяц назад в администрации Владивостока всерьез задумались над тем, как с пользой для краевого центра применить Административный кодекс. Речь идет о привлечении нарушителей правопорядка на общественно-полезные работы. Например, в качестве дворников, подсобных рабочих для ЖКХ и дорожно-строительных надобностей.
...Глядя на улицы Владивостока, нет-нет, да и вспомнишь легендарную фразу Верзилы из трилогии ГАЙДАЯ "Операция "Ы":
- Это не мне дали 15 суток. Это нам дали 15 суток.
Получается, что отсутствие приемника-распределителя дало городу 15 суток. Причем с вечной пролонгацией.
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