Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бутылка прилетела из 90-х годов?
Журналистов лучше не трогать - эту заповедь авторитетов 90-х, похоже, в Находке забыли. К расследованию "ЗР" по факту нападения на собственного корреспондента Наталью ХОМЕНКО присоединились российские журналисты. Мы публикуем перепечатку из Дайджеста Фонда защиты гласности.
"1. Приморский край. Попытка поджога квартиры журналиста - это лишь "вершина айсберга", считают в Находке. После публикации в дайджесте №№ 241 и 242 материалов о поджоге квартиры журналиста Натальи Хоменко в Фонд защиты гласности поступила заметка, которую мы публикуем с незначительными сокращениями.
В газете "Золотой Рог" № 59 за 11 августа 2005 г. Наталья Хоменко опубликовала статью "Маски-шоу в Находке", а 16 августа к ней в находкинскую квартиру влетает бутылка с зажигательной смесью. Находкинское УВД официально заявляет, что это хулиганы, мол, с любым может случиться.
А ведь бутылка "прилетела из 90-х годов". Н. Хоменко случайно затронула тему, персонажами которой являются участники кровавых событий 90-х, осужденные за многочисленные убийства на территории Приморского края. Выступая в своей статье в защиту пострадавших работников ООО "Морские технологии" (читай ФГУП "Дальтехфлот"), где правоохранители провели обыск, журналист пишет: "случившееся можно назвать актом вандализма, прикрытым законом и должностными полномочиями сотрудников прокуратуры и милиции".
Откуда могла знать журналист, что она затронула "осиное гнездо", состоящее из откровенного криминала и оборотней в погонах, "крышующих" этот криминал. Неизвестно, в чьей голове зародился план разобраться с криминальными конкурентами путем нападения на журналиста, - у транспортного прокурора БАБИКОВА, его помощника ГОРЕЛОВА или начальника ЛОВДТ полковника ГЕРЛИХМАНА, но указание приструнить журналиста могло поступить именно оттуда. Акция бросит тень подозрения на нового мэра и его команду, которые не поддерживают идею передела собственности. Это позволит транспортникам замять дело по стрельбе в офисе конкурентов, взяв его под свою юрисдикцию (именно из-за этой перестрелки был устроен обыск в ООО "Морские технологии"); взять под свой контроль поставку автомобилей через территорию ФГУП "Дальтехфлот"; избавиться от конкурентов с помощью правоохранительных органов (этот фокус уже апробирован с прежним руководством ФГУП "Дальтехфлот", ОАО "Рыбный порт" и многими другими).
Все это так и случилось бы, но журналистское сообщество заинтересовалось делом о покушении на своего коллегу, вот тут и начинается самое интересное - правда, которую так упорно скрывали "коммерсанты в погонах", стала проявляться на свет божий. Поэтому "хулиганства" тут нет - это "верхушка айсберга" очередного криминального передела собственности в Находке".
(Фонд защиты гласности, Дайджест № 243. 29 августа 2005г.)
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток