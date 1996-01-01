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Бутылка прилетела из 90-х годов?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Журналистов лучше не трогать - эту заповедь авторитетов 90-х, похоже, в Находке забыли. К расследованию "ЗР" по факту нападения на собственного корреспондента Наталью ХОМЕНКО присоединились российские журналисты. Мы публикуем перепечатку из Дайджеста Фонда защиты гласности.

"1. Приморский край. Попытка поджога квартиры журналиста - это лишь "вершина айсберга", считают в Находке. После публикации в дайджесте №№ 241 и 242 материалов о поджоге квартиры журналиста Натальи Хоменко в Фонд защиты гласности поступила заметка, которую мы публикуем с незначительными сокращениями.

В газете "Золотой Рог" № 59 за 11 августа 2005 г. Наталья Хоменко опубликовала статью "Маски-шоу в Находке", а 16 августа к ней в находкинскую квартиру влетает бутылка с зажигательной смесью. Находкинское УВД официально заявляет, что это хулиганы, мол, с любым может случиться.

А ведь бутылка "прилетела из 90-х годов". Н. Хоменко случайно затронула тему, персонажами которой являются участники кровавых событий 90-х, осужденные за многочисленные убийства на территории Приморского края. Выступая в своей статье в защиту пострадавших работников ООО "Морские технологии" (читай ФГУП "Дальтехфлот"), где правоохранители провели обыск, журналист пишет: "случившееся можно назвать актом вандализма, прикрытым законом и должностными полномочиями сотрудников прокуратуры и милиции".

Откуда могла знать журналист, что она затронула "осиное гнездо", состоящее из откровенного криминала и оборотней в погонах, "крышующих" этот криминал. Неизвестно, в чьей голове зародился план разобраться с криминальными конкурентами путем нападения на журналиста, - у транспортного прокурора БАБИКОВА, его помощника ГОРЕЛОВА или начальника ЛОВДТ полковника ГЕРЛИХМАНА, но указание приструнить журналиста могло поступить именно оттуда. Акция бросит тень подозрения на нового мэра и его команду, которые не поддерживают идею передела собственности. Это позволит транспортникам замять дело по стрельбе в офисе конкурентов, взяв его под свою юрисдикцию (именно из-за этой перестрелки был устроен обыск в ООО "Морские технологии"); взять под свой контроль поставку автомобилей через территорию ФГУП "Дальтехфлот"; избавиться от конкурентов с помощью правоохранительных органов (этот фокус уже апробирован с прежним руководством ФГУП "Дальтехфлот", ОАО "Рыбный порт" и многими другими).

Все это так и случилось бы, но журналистское сообщество заинтересовалось делом о покушении на своего коллегу, вот тут и начинается самое интересное - правда, которую так упорно скрывали "коммерсанты в погонах", стала проявляться на свет божий. Поэтому "хулиганства" тут нет - это "верхушка айсберга" очередного криминального передела собственности в Находке".

(Фонд защиты гласности, Дайджест № 243. 29 августа 2005г.)

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