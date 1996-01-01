Передела в Находке нет?

Главный редактор поставил нам цель: что происходит в городе, если дело дошло до покушения на жизнь журналиста, и почему не возбуждают уголовное дело? "Ничего особенного не произошло", - накануне заявила нам по телефону инспектор по связям с общественностью УВД города Находки, комментируя происшествие с собкором "ЗР". Это про ЧП, когда в квартиру журналистки ночью забросили бутылку с зажигательной смесью.

По словам инспектора, подобные происшествия здесь не редкость. Бутылки с зажигательной смесью здесь закидывают горожанам в окна периодически, невзирая на занимаемые должности и особенности работы. Нам, творческим людям, с нашим живым воображением, стало как-то не по себе при мысли о том, что в городе могут бродить неизвестные хулиганы и всем подряд без какой-либо цели забрасывать самодельные "зажигательные бомбы". Это не менее жутко, чем жестокая месть или угроза журналисту.

Была ли попытка поджечь квартиру собкора "ЗР" по Находке Натальи ХОМЕНКО направленной акцией или в Находке все вообще так плохо, как утверждают в милиции? Это мы хотели выяснить на месте.

Первая встреча состоялась в администрации города. Нас принял заместитель главы по правовым вопросам Александр ШИБАЛОВ. Упреждая наш вопрос, он тут же сообщил, что накануне настоял на возбуждении уголовного дело по факту инцидента. Пока по ст. 213 Уголовного кодекса - хулиганство. По его словам, в среду в Находку специально, чтобы разобраться в этом деле, приехал заместитель начальника УВД Приморского края Александр ЦЫГАНОК.

- Я так часто интересовался ходом расследования, что начальник УВД города спросил, не родственница ли мне Наталья Хоменко, - усмехнулся Александр Шибалов. - А если серьезно, то мы в администрации весьма обеспокоены произошедшим и очень заинтересованы в том, чтобы дело было расследовано. Сделаем все, от нас зависящее, чтобы виновные были найдены. Нам меньше всех нужно, чтобы нас обвиняли в этом инциденте или чтобы с Находкой связывали такие понятия, как криминальный передел или ограничение свободы прессы.

Мы признались, что передел сфер влияния, причем криминальный, - это первое, что нам приходит в голову по поводу происходящего в Находке после прихода к власти нового главы. Чуть ли не каждую неделю из Находки идут сообщения об очередном убийстве или нападении на предпринимателя, перестрелке. Кстати, в ночь, накануне нашего приезда, в городе салон красоты из гранатомета обстреляли.

- Нет никакого передела, - уверенно начал нас переубеждать вице-мэр. - Если говорить о недавней перестрелке на автостоянке, то это не передел, а личные неприязненные отношения. Что касается убийств, если вы про случай во Врангеле, то там, насколько я знаю, было убийство за долги. Но подобное происходит независимо от того, кто возглавляет администрацию. Про салон, пока неясно, но идет разбирательство.

- Ну а митинги, пикеты? Политическое обострение ситуации уже среди населения.

- В городе есть силы, которым выгодно, - признался Александр Шибалов, - чтобы весь негатив, который происходит, связывали с новой администрацией. Именно они работают в направлении дестабилизации обстановки. Я имею в виду митинги, акции протеста последнего времени.

- Зачем им это?

- Люди волнуются. Мы начали поднимать договоры, заключенные с предпринимателями прежней администрацией, вскрылись вопиющие факты. Например, выяснилось, что все пляжи около Находки прежняя администрация сдала в аренду на пять лет предпринимателям на безвозмездной основе. Город не получает от этого ни копейки. Это только небольшой фрагмент из общей картины. Оснований для пересмотра или расторжения договоров у нас нет. Но, возможно, они предполагают, что лишатся полученной в аренду земли или помещений, боятся, что потеряют бизнес, или все еще надеются взять реванш, все вернуть на круги своя.

- Вы намекаете, что силы, заинтересованные в дестабилизации, - из прежней команды администрации?

- Я этого не говорил и не хотел бы называть конкретные фамилии, хотя нам эти люди известны. Надеемся на то, что горожане, в конце концов, сами во всем разберутся. Главное - дать им достоверную информацию. Например, нам ставят в вину, что мы распродаем имущество города, но с нас ведь не снимается ответственность за долги тех, кто работал до нас. Продажа имущества - это пока единственный способ пополнить бюджет. Кстати, его дефицит сегодня каждый месяц составляет 70 млн руб.

Организаторы митингов любят говорить, что мы продаем имущество за бесценок. Но давайте опираться на факты: вот - то, что было продано прежней администрацией. Это лучшие помещения в центре города, выгодно расположенные, в хорошем состоянии - ушли по ценам от $ 20 до $ 100 за квадратный метр. Мы продаем остатки-неликвиды - подвальные помещения или недвижимость на окраинах. И, заметьте, ничего не продали дешевле $300 за квадрат. Средняя цена - $ 1000, а рекорд составил $ 1450. К аукциону допускаются все желающие, а не избранные, и победитель определяется в честной и открытой борьбе.

Наша команда проработала всего полгода, и, мне кажется, не совсем справедливо со стороны горожан обвинять нас в том, что мы не успели решить проблемы, которые накапливались прежней администрацией десятилетиями.

Однако мы и сегодня готовы отвечать за свою работу. У жителей города этим летом первый раз за долгие годы есть холодная вода в домах. Вы наверняка знаете, что в Находке каждое лето с этим были проблемы, всегда было режимное водоснабжение. Вы сейчас ехали к нам и, наверное, обратили внимание, какая отличная дорога сделана. И это при фантастических долгах, созданных за последние 5-10 лет. Я считаю уже это - достойный ответ нынешней администрации всем, кто хочет конфронтации. Зря стараются - меня лично эти люди не разозлят, а дестабилизация в любом случае во вред горожанам.

- И все-таки, согласитесь, у Находки имидж криминально неблагополучного города, считается, что это наркостолица края...

- Действительно, проблемы есть, но они связаны со спецификой города-порта. Преступления такого характера транзитные. Это, с одной стороны, неизбежность, а с другой - поле для работы профессионалов правоохранительных органов. Впрочем, о криминале вам пусть лучше расскажет начальник муниципальной милиции.

Наша вторая встреча была с начальником УВД города Михаилом УСМАНОВЫМ. Вот что он ответил на наши вопросы:

- У вас есть версии поджога квартиры Натальи Хоменко? Неужто это рядовое событие для Находки, когда в квартиры забрасывают бутылки с зажигательной смесью?

- Нет, конечно, не рядовое. Версий много. Связанные с профессиональной деятельностью - в том числе. Но реальной рабочей пока ни одной.

- Мы в редакции связываем произошедшее с серией ее статей в последние два месяца о Находке. А все произошло через три дня после публикации "Маски-шоу в Находке" об обыске в офисе "Морских технологий".

- Знаете, для нас - это настолько рядовое событие: обыски происходят каждый день, ведутся дела. Я не вижу здесь ничего из ряда вон выходящего.

- А как вы сами оцениваете криминогенную обстановку в городе?

- В целом за год действительно произошел рост уличной преступности на 20%. Причем рост дала 100%-ная регистрация преступлений - мы перестали вообще отказывать гражданам в заявлениях, стали фиксировать все. При этом 70% грабежей связаны с сотовыми телефонами.

- А убийства бизнесменов?

- Убийства - это вообще редкость, единичное явление. Бизнесменов что-то я не припомню, это, наверное, было еще до моего назначения, я здесь всего 4 месяца...

- То есть в городе нет передела сфер влияния?

- Нет.

Письмо в номер

Фонд защиты гласности обратился в Генпрокуратуру с просьбой взять под контроль расследование дело о нападении на квартиру собкора "ЗР" в Находке.

"Мы поддерживаем Ваше обращение и сообщаем, что будем просить Генеральную прокуратуру РФ взять под контроль расследование этого преступления. Пожалуйста, передайте Наталье наши сочувствие и добрые пожелания, ибо, к сожалению, первой заповедью журналиста становится не писать правду, а "в огне не гореть и в воде не тонуть" - обратился с письмом в "ЗР" президент Фонда защиты гласности, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Алексей СИМОНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Серьезность, с которой в Находке подошли к расследованию "хулиганской выходки", дает нам основания надеяться, что если уж за дело взялись такие профессионалы, как замначальника УВД края, оно будет доведено до конца. Что в этом случае "неустановленные лица", создавшие угрозу жизни журналисту и ее семье, будут установлены и наказаны. А между тем мы ведем собственное журналистское расследование. И всем, кто знает что-либо о происшедшем, просим позвонить в редакцию по тел.: (4232) 450-485. Конфиденциальность гарантируем.