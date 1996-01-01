Птичий грипп в Приморье: Опасения есть. Заболевших нет

Сообщения о том, что птичий грипп добрался до российских пернатых, сильно взволновало приморскую общественность. Вдобавок в соседней Амурской области был зафиксирован не виданный доселе в России вид ящура. И не понятно, чего больше опасаться: то ли птичьего гриппа, который могут завести с кормами из Сибири, то ли нового типа ящура, от которого рогатый скот Приморского края не привит. Прояснил ситуацию и.о. главного ветеринарного инспектора по Приморскому краю Виктор ВОЛКОВ.

- Виктор Александрович, какова эпизоотическая обстановка в крае на сегодняшний день?

- Сегодня в Приморском крае одно хозяйство, ООО "Жариковское" Пограничного района, неблагополучно по туберкулезу. На два хозяйства наложены ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота. В Уссурийском районе сейчас действуют ограничения по бешенству животных. Другие массовые заболевания в крае не регистрируются.

- Чего ветеринары опасаются больше всего?

- Совсем недавно в Амурской области была вспышка ящура крупного рогатого скота. Там был выделен новый тип вируса "Азия-1", который до сих пор на территории России не встречался. Сейчас в области ограничения сняты, ситуация под контролем и скот привит против этого типа ящура. А наши буренки привиты против другого типа, и это вызывает у нас очень большую тревогу. Мы уже направили телеграммы в Министерство сельского хозяйства с просьбой выделить краю вакцину против типа ящура "Азия-1". Наша просьба рассматривается.

- Есть ли опасения насчет птичьего гриппа?

- Да, есть. До настоящего времени это заболевание на территории Приморского края не встречалось. В Новосибирской и Тюменской областях, в Алтайском крае и других "задетых" гриппом регионах проводятся противоэпидемические мероприятия. Насколько мне известно, задействованы очень большие силы: МЧС, военные. Проводится большая работа по уничтожению заболевшей птицы. Приморский край связан торговыми путями с Сибирью, и это тоже вызывает опасения. Оттуда к нам идет мясо птицы, пищевое яйцо и корма для животных.

- Какие меры профилактики по птичьему гриппу проводятся и есть ли ограничения?

- Ограничений нет, но на территории края объявлена чрезвычайная ситуация. Весь груз, который приходит в край по Дальневосточной железной дороге, контролируется, начальникам станций ДВЖД направлены телеграммы с сообщением о том, что погрузку-выгрузку можно производить только в присутствии ветеринарных специалистов. Кстати, сейчас в Уссурийске задержаны 400 коробок с яйцом из Красноярского края. Владелец груза нарушил правила транспортировки. В аэропорту проводится тщательная проверка ручной клади у людей, прибывших из Сибири.

Что касается Приморского края, то на территориях птицефабрик тоже введена чрезвычайная ситуация, предприятия работают в режиме закрытого типа. Организована дезинфекция автотранспорта и тары. Мы принимаем меры к тому, чтобы отменить практику возврата тары после реализации яйца. Приморская картонная фабрика не может обеспечить птицефабрики специальными картонными прокладками в коробки для яйца. Поэтому прорабатывается вопрос о том, чтобы перевести режим работы фабрики в две смены.

- Как действовать хозяйственникам в случае опасности?

- На местах проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям для выработки мероприятий, приемлемых для конкретного района или города в случае тревоги. Мы рекомендовали запретить выгул частной птицы и продажу птицы. Это тяжело, но мы вынуждены это делать. Население должно знать, что в случае необходимости нужно обращаться в филиалы краевой ветеринарной службы в городах и районах края.

- Что будет, если грипп будет зафиксирован на одной из птицефабрик?

- По инструкции все поголовье должно быть уничтожено.

- Говорят, что птичьем гриппом могут заболеть и свиньи и их, в таком случае, тоже придется уничтожить...

- Есть сведения о том, что грипп птиц мутирует и переходит на свиней. Но научного подтверждения этой теории нет.