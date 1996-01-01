Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Птичий грипп в Приморье: Опасения есть. Заболевших нет
Сообщения о том, что птичий грипп добрался до российских пернатых, сильно взволновало приморскую общественность. Вдобавок в соседней Амурской области был зафиксирован не виданный доселе в России вид ящура. И не понятно, чего больше опасаться: то ли птичьего гриппа, который могут завести с кормами из Сибири, то ли нового типа ящура, от которого рогатый скот Приморского края не привит. Прояснил ситуацию и.о. главного ветеринарного инспектора по Приморскому краю Виктор ВОЛКОВ.
- Виктор Александрович, какова эпизоотическая обстановка в крае на сегодняшний день?
- Сегодня в Приморском крае одно хозяйство, ООО "Жариковское" Пограничного района, неблагополучно по туберкулезу. На два хозяйства наложены ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота. В Уссурийском районе сейчас действуют ограничения по бешенству животных. Другие массовые заболевания в крае не регистрируются.
- Чего ветеринары опасаются больше всего?
- Совсем недавно в Амурской области была вспышка ящура крупного рогатого скота. Там был выделен новый тип вируса "Азия-1", который до сих пор на территории России не встречался. Сейчас в области ограничения сняты, ситуация под контролем и скот привит против этого типа ящура. А наши буренки привиты против другого типа, и это вызывает у нас очень большую тревогу. Мы уже направили телеграммы в Министерство сельского хозяйства с просьбой выделить краю вакцину против типа ящура "Азия-1". Наша просьба рассматривается.
- Есть ли опасения насчет птичьего гриппа?
- Да, есть. До настоящего времени это заболевание на территории Приморского края не встречалось. В Новосибирской и Тюменской областях, в Алтайском крае и других "задетых" гриппом регионах проводятся противоэпидемические мероприятия. Насколько мне известно, задействованы очень большие силы: МЧС, военные. Проводится большая работа по уничтожению заболевшей птицы. Приморский край связан торговыми путями с Сибирью, и это тоже вызывает опасения. Оттуда к нам идет мясо птицы, пищевое яйцо и корма для животных.
- Какие меры профилактики по птичьему гриппу проводятся и есть ли ограничения?
- Ограничений нет, но на территории края объявлена чрезвычайная ситуация. Весь груз, который приходит в край по Дальневосточной железной дороге, контролируется, начальникам станций ДВЖД направлены телеграммы с сообщением о том, что погрузку-выгрузку можно производить только в присутствии ветеринарных специалистов. Кстати, сейчас в Уссурийске задержаны 400 коробок с яйцом из Красноярского края. Владелец груза нарушил правила транспортировки. В аэропорту проводится тщательная проверка ручной клади у людей, прибывших из Сибири.
Что касается Приморского края, то на территориях птицефабрик тоже введена чрезвычайная ситуация, предприятия работают в режиме закрытого типа. Организована дезинфекция автотранспорта и тары. Мы принимаем меры к тому, чтобы отменить практику возврата тары после реализации яйца. Приморская картонная фабрика не может обеспечить птицефабрики специальными картонными прокладками в коробки для яйца. Поэтому прорабатывается вопрос о том, чтобы перевести режим работы фабрики в две смены.
- Как действовать хозяйственникам в случае опасности?
- На местах проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям для выработки мероприятий, приемлемых для конкретного района или города в случае тревоги. Мы рекомендовали запретить выгул частной птицы и продажу птицы. Это тяжело, но мы вынуждены это делать. Население должно знать, что в случае необходимости нужно обращаться в филиалы краевой ветеринарной службы в городах и районах края.
- Что будет, если грипп будет зафиксирован на одной из птицефабрик?
- По инструкции все поголовье должно быть уничтожено.
- Говорят, что птичьем гриппом могут заболеть и свиньи и их, в таком случае, тоже придется уничтожить...
- Есть сведения о том, что грипп птиц мутирует и переходит на свиней. Но научного подтверждения этой теории нет.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом