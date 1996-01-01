Очередь за границу

Очереди за загранпаспортами вряд ли уменьшатся. Такой вывод прозвучал из уст начальника Управления по делам миграции и паспортно-визовой службы УВД Приморского края Бориса БУГАЕВА. Впрочем, в ближайшем будущем очереди могут стать еще больше.

Тенденция увеличения количества желающих получить загранпаспорта наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Если в 2004 г. органы внутренних дел выдали их порядка 40 тыс., то за 7 месяцев текущего года - уже около 68 тыс. Кроме этого, еще 26 тыс. пакетов документов находится в производстве. При этом количество сотрудников не меняется.

Хорошей новостью в этом смысле стала возможность Первореченского РУВД выдавать заграничные паспорта, раньше у него такой возможности не было.

Вместе с тем нагрузка на паспортно-визовые службы в ближайшем будущем резко возрастет с введением загранпаспортов нового образца. По словам Бориса Бугаева, это может случиться в 2008 г. или даже раньше. Все зависит от решения правительства.