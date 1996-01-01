Цензура криминального насилия

В ночь на 15 августа в окно квартиры, где живет собкор "ЗР" по Находке Наталья ХОМЕНКО, была заброшена бутылка с зажигательной смесью. Начался пожар, который, к счастью, был быстро потушен, и ни Наталья, ни ее сын, которые в этот момент находились дома, не пострадали. Сотрудники милиции, которые прибыли на место происшествия, собрали остатки "неустановленного предмета", заброшенного в окно, разбитые стекла и прочие вещдоки для экспертизы. Сама Наталья Хоменко и коллектив "ЗР" связывают произошедшее с ее профессиональной деятельностью, а точнее, с серией публикаций о переделе сфер влияния в Находке.

На момент подготовки номера в печать уголовное дело по этому факту еще не было возбуждено. Как сообщила по телефону инспектор по связям с общественностью УВД города Находки Оксана РОМАНОВА, правоохранительные органы рассматривают несколько версий покушения на семью собкора "ЗР". В качестве основной - хулиганство. "Пугаться не надо. Ничего особенного не произошло, подобное может случиться с любым жителем города", - сказала Оксана Романова. - Следователь, который занимается этим делом, расследовал несколько подобных происшествий - они не редкость. Я не могу вам привести статистику, но такое происходит. Всегда выяснялось, что это - обычная детская шалость. К тому же район улицы Дзержинского, в котором живет ваш журналист, считается неблагополучным по криминогенной обстановке. Если ей закинули в окно неустановленное взрывное устройство, это еще не значит, что случившееся обязательно связано с ее профессиональной деятельностью. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в течение трех суток после проведения экспертизы ОПГС. Тогда можно будет говорить об этом более предметно".

В редакцию "ЗР" начали поступать отклики на произошедшее.

Блатная конституция не пройдет

Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь ЯКОВЕНКО:

"Покушение на семью журналиста "Золотой Рог" Натальи Хоменко это еще одна попытка заткнуть рот журналистам. Для этого убили Ларису ЮДИНУ из Калмыкии, взорвали Дмитрия ХОЛОДОВА из "МК". В стране на место цензуры Главлита пришла цензура криминального насилия.

То, что произошло в Находке, свидетельствует о том, что Наталья Хоменко заняла верную позицию в освещении криминального передела в этом городе. Союз журналистов России заявляет о том, что мы будем следить за развитием ситуации в Находке. Но не только. Мы готовы подключить журналистов центральных изданий к расследованию этого дела. Пусть те, кто пытается установить свой криминальный порядок в Находке, знают, что, запугивая журналистов, они не добьются своей цели.

Господа бандиты! Если что-то случится хоть с одним журналистом у вас в регионе, вы будете иметь дело со всем журналистским сообществом России!

Союз журналистов обращает внимание правоохранительных органов Приморья на то, что этот случай не первый. Три года назад в квартиру журналиста этой газеты уже бросали бутылку с зажигательной смесью. Тогда вы не смогли никого найти. Мы требуем, чтобы вы проявили весь свой профессионализм для поиска и наказания тех, кто фактически пытается конституционные права граждан заменить блатными понятиями".

Сигнал опасности

Представитель Фонда защиты гласности в ДВФО Анна СЕЛЕЗНЕВА:

"Покушение на журналиста, на мой взгляд - это всегда покушение на общество, на общественные интересы - Потому что хотя единственное оружие журналиста - перо, но сам статус журналиста - это единственная возможность общества контроля над властью. Чего, естественно, никакой власти не хочется. Но если Россия решила строить правовое государство, гласность становится одним из самых важных завоеваний и требований народа, контроля его над властью. Если, конечно, журналист не ограничивается зарабатыванием денег лишь в красивых глянцевых изданиях.

С журналистами расправляются, потому что правдивая информация опасна для тех, кто нарушает законы, кто рвется к деньгам и власти, не взирая на законы и интересы народа. Покушение на Наталью Хоменко - сигнал опасности. В других регионах, известных своей коррупционностью, нападения на журналистов, по данным Фонда защиты гласности, часты. Покушение на Наталью Хоменко свидетельствует, что и в Приморском крае журналист становится мишенью. Только сплоченность журналистов, независимо от изданий и направленности, осознание значимости своей общественной роли смогут защитить журналиста".

В условиях страха можно только разрушать

Председатель регионального отделения партии "ЯБЛОКО" в Приморском крае Владимир НИКИФОРОВ:

"Мы до глубины души возмущены очередным злобным выпадом в отношении журналистов краевой газеты "Золотой Рог". Считаем, что выявление организаторов покушения на Наталью ХОМЕНКО, собственного корреспондента данной (действительно независимой!) газеты в Находке, должно стать делом чести для правоохранительных органов Приморья, начиная от следователей и заканчивая руководством краевого УВД. Требуем, чтобы данное уголовное дело (в отличие от подобного трехлетней давности - по факту покушения на журналиста "Золотого Рога" Игоря НИКИТИНА) было обязательно доведено до суда. Причем с соответствующей "раздачей" виновным того, чего они заслуживают (естественно, в рамках действующего законодательства). В противном случае в скором будущем в краевых средствах массовой информации будет "тишь, гладь да Божья благодать", что отнюдь не будет способствовать прогрессу в социально-экономическом развитии Приморья. Ведь в условиях постоянного страха за свою жизнь можно только разрушать, но невозможно созидать, а в России и так разрушено уже слишком многое".

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Сергей ЖЕКОВ:

"Меня глубоко обеспокоил этот факт. На фоне общей стабильности, сложившейся после прихода нынешнего губернатора Сергея ДАРЬКИНА он заставляет насторожиться и задуматься. Я солидарен с журналистами "ЗР" в том, что произошедшее связано с профессиональной деятельностью Натальи Хоменко, но не исключаю и вторую версию - чье-то желание показать и вынести на суд общественности элементы нестабильности после выборов нового мэра Находки. Меня это особенно тревожит, так как я знаю методы работы его команды, чей основной принцип - открытость и сотрудничество. Если говорить о первой версии, то лично я связываю произошедшее с публикацией "Маски-шоу" об инциденте на территории компании "Дальтехфлот". Вокруг этой компании ее бывшие руководители, которым не удалось обанкротить и продать с молотка ее имущество, уже около года создают нездоровый ажиотаж. Это началось после того, как к руководству компании пришла новая команда, действия которой направлены на развитие этого уникального, единственного подобного на Дальнем Востоке предприятия. Я считаю произошедшее глубоко порочным. Ни один представитель СМИ в крае не может сказать, что ему перекрывают кислород или не дают выполнять его профессиональные обязанности. Подобная реакция, как это обычно бывает, "неустановленных лиц" на конструктивную критику журналистов - недопустима!"

Настало время объединиться

Сергей БУЛАХ, зам. председателя Совета главных редакторов и издателей при Полномочном представителе Президента РФ в ДВФО:

"На квартиру нашей коллеги, корреспондента газеты "Золотой Рог" Натальи Хоменко, совершено дерзкое нападение. Под покровом ночи подонки бросили в квартиру женщине бутылку с зажигательной смесью. Какими бы мерзкими ни были грязные помыслы отморозков - хулиганство, угроза или месть за профессиональную деятельность - это однозначно преступление, за которое в нормальном обществе неминуемо следует наказание.

К сожалению, это не единичный случай. Не найдены и не понесли наказание те, кто в свое время угрожал руководителям крупнейших СМИ Владивостока, кто совершил подобное действие против еще одного журналиста этой газеты во Владивостоке. Впрочем, как не найдены и тысячи других преступников, которые ежедневно покушаются на жизнь, имущество и законные интересы тысяч приморцев.

Проявляя солидарность с гражданским мужеством Натальи Хоменко, хотелось бы при этом задать не риторический, а вполне конкретный вопрос - как мы можем противостоять этому наглому преступному беспределу? Прежде всего, проявив выдержанность и гражданскую ответственность. Вряд ли необдуманные заявления и скоропалительные выводы смогут пролить свет на это преступление или помочь в его раскрытии. Стало правилом, когда о наиболее громких делах в Приморье правоохранительные органы стараются умолчать или всячески дозировать информацию. Но разве степень страданий и потерь различна, если речь идет о громком заказном убийстве или разбойном нападении на рядового гражданина? Какими бы ни были мотивы преступников, вряд ли они смогут сломить волю и мужество нашей коллеги. Наши солидарность и поддержка - гарантия того.

Но в этой ситуации всем нам, журналистам, приходится констатировать, что только ежедневное, гласное участие коллег в освещении раскрытия этого и сотен других криминальных дел поможет обществу осознать меру опасности, в которой могут оказаться и известный политик, и бизнесмен, и сосед по площадке, врач, юрист, журналист. Было время, когда перед лицом опасности исключения СМИ из избирательного процесса мы объединились, подписав общественный договор. Настало время сделать это еще раз, провозгласив на этот раз нашу позицию на непримиримость в борьбе с разного рода проявлением криминала, в том числе и по отношению к нашим коллегам - журналистам".

Дело взято на контроль

Редакция "ЗР" обратилась в администрацию г.Находки за содействием. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы города Алексей МАГАЛЯС:

- В администрации Находки к произошедшему отнеслись со всей серьезностью. Сегодня (16 августа) у нас состоялся разговор с заместителем главы по правовым вопросам Александром ШИБАЛОВЫМ и начальником УВД города полковником Михаилом УСМАНОВЫМ, который доложил, что по факту проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждено, так как еще нет ее результатов. Рассматриваются различные версии произошедшего - от хулиганства до преступления, связанного с профессиональной деятельностью.

Замглавы сообщил, что дело взято на контроль администрации, и дал соответствующие поручения УВД, ФСБ и прокуратуре края. Кроме того, он обратился к журналистам с просьбой при освещении произошедшего основываться на объективных фактах. Уже в первых же выпусках новостей случившееся стали связывать с ограничением свободы прессы в Находке.

Факт действительно неприятный для всех, но давления на прессу со стороны администрации или каких-либо попыток ограничения свободы слова в городе никогда не было и нет. Мы всегда выстраивали конструктивные отношения с журналистами, в том числе и с "Золотым Рогом", и с Натальей Павловной. Возможно, что произошедшее связано с ее профессиональной деятельностью, она ведь писала и о коммерческих компаниях. Не исключается также возможность провокации - не секрет, что в городе есть силы, настроенные на дестабилизацию обстановки в Находке. Это проявляется и в митингах, и в других акциях, цель которых - подставить местную власть, показать, что не все здесь благополучно, и со свободой прессы в частности. Между тем в городе есть СМИ, которые выражают позицию власти, есть независимые издания, и со всеми администрация города старается выстраивать рабочие отношения.