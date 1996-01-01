Облава на браконьеров

Более 700 браконьеров и перекупщиков икры и рыбы ценных пород задержано в рамках широкомасштабной оперативно-профилактической операции "Путина-2005", которая продолжается в Дальневосточном федеральном округе.

Проблема браконьерской добычи и контрабанды рыбы, икры и морепродуктов здесь остается по-прежнему острой. Как сообщили в отделе информации Главного управления МВД России по ДВФО, в рамках операции "Путина-2005", которую милиция с начала мая проводит в тесном взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами и местными органами власти, уже возбуждено 196 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 25 тонн красной и черной икры, 200 тонн рыбы осетровых и лососевых пород, 70 тонн морепродуктов, в том числе 45 тонн краба. Кроме того, выявлено и закрыто 14 тщательно законспирированных подпольных икорно-балычных цехов, а браконьеры лишились 40 судов и других транспортных средств, 60 км сетей и т. д.